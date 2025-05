Cristi Chivu, anunţ despre viitorul lui la Parma după salvarea de la retrogradare: "Am acceptat provocarea, dar aveam totul" - Antena Sport

Eu și stafful meu am acceptat provocarea, dar aveam totul. Am încercat mereu să transmitem lucrurile importante, există niște valori pe care trebuie să le transmitem, ne-am adaptat imediat la calitățile și defectele echipei. Nu mă văd în alte locuri, sunt recunoscător pentru încrederea care mi-a fost acordată, nu uit acest lucru din punct de vedere uman. Cei care mă cunosc știu că sunt fericit aici.

„Niciodată nu am întrebat despre asta (n.r. viitorul său), este o decizie care îi aparține clubului. Eu dau mereu tot ce am, integritatea mea morală, timpul pe care îl dedic acestei echipe este important.

Am văzut un vestiar fericit și toți suporterii. Am avut probleme, toți s-au pus la dispoziție, sunt mulțumit că am văzut o reacție. De luni de zile, la nivel personal, au existat probleme, dar toți s-au implicat. Au arătat că sunt bărbați adevărați, au scos la iveală ce e mai bun din ei”, a declarat Cristi Chivu, după Atalanta – Parma 2-3.

Italienii, mesaj în limba română pentru Cristi Chivu, după ce Parma a reuşit „remontada” cu Atalanta

Italienii au transmis un scurt mesaj în limba română pentru Cristi Chivu, după ce Parma a reuşit „remontada” cu Atalanta. „Cruciaţii” au fost conduşi cu 2-0, însă au întors scorul şi au câştigat partida cu 3-2.

La scurt timp după victoria Parmei cu Atalanta, cei de la Serie A i-au dedicat o postare lui Cristi Chivu, pe paginile oficiale de socializare. Aceştia au transmis şi un scurt mesaj în limba română pentru antrenorul de 44 de ani: „Felicitări, Mister”, au notat italienii, pe Instagram.