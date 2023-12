Daniel Boloca a fost eliminat în meciul cu AS Roma, după o intrare "criminală"! Ce a putut face jucătorul lui Sassuolo - Antena Sport

Directorul tehnic din cadrul FRF a declarat că nu vrea să comenteze prea mult interviul dat de Boloca în presa din Italia, deoarece înţelege faptul că acesta se simte mai bine printre italieni, dat fiind faptul că este crescut acolo.

„Eu cred că Boloca, prin ce a declarat, a confirmat ce am spus eu de mai multe ori. Ei s-au născut acolo, poate nu mai știu românește.

El măcar a avut curajul să spună că nu se mai simte român. A trăit acolo și s-a atașat de ce e acolo, spre deosebire de părinți, care au rămas români în sufletul lor. Nu îi comentez declarațiile, pentru că el simte, nu eu.

Fiecare om e liber să-și aleagă drumul pe care și-l dorește. Depinde de noi să înțelegem aceste situații și să fim maleabili. Bineînțeles, dacă nu apucă să joace pentru Italia, ușa rămână deschisă”, a declarat Mihai Stoichiţă, conform digisport.ro.

Daniel Boloca: „A fost o greşeală că am acceptat convocarea la naţionala României!”

Daniel Boloca a oferit un interviu exploziv în Italia în care a vorbit şi despre convocarea la naţionala României. Edi Iordănescu l-a convocat anul trecut pe Boloca. A jucat doar 6 minute în amicalul cu Slovenia. În rest, cu Finlanda, Bosnia Herţogovina şi Moldova nu a jucat.

„Primul apel a venit din România: părinții mei s-au născut acolo și au ajuns în Italia fiind cetățeni extracomunitari. Nu m-am gândit niciodată că o echipă națională m-ar putea chema. A fost un sentiment extraordinar pentru părinții mei.

Când am ajuns în România, mi-am dat seama de greșeala mea. Nu am înțeles nimic! Vorbeau atât de repede, încât mă trezeam la prânz sau la cină cu jucători care încercau să mă integreze, iar eu zâmbeam și dădeam din cap ca un prost. Chiar mă chinuiam. O lună mai târziu, a venit apelul din Italia pentru un stagiu în care antrenorul Roberto Mancini dorea să evalueze niște tineri și jucători din Serie B. Am fost chemat pentru un stagiu.