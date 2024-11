Fabio Pecchia îi ia apărarea lui Dennis Man, după înfrângerea cu ultima clasată din Serie A: "Am plătit cu scump pentru asta" - Antena Sport

Fabio Pecchia îi ia apărarea lui Dennis Man, după înfrângerea cu ultima clasată din Serie A Dennis Man în meciul cu Genoa - Profimedia Fabio Pecchia îi ia apărarea lui Dennis Man, după ce a fost criticat de presă pentru prestația din Parma – Genoa 0-1. „Cruciații” au fost învinși pe teren propriu de ultima clasată din Serie A. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Parma trece printr-o situație de criză după ce a fost învinsă de ultima echipă clasată în campionat. Fabio Pecchia îi ia apărarea lui Dennis Man, după înfrângerea cu ultima clasată din Serie A: „Am plătit cu scump pentru asta” Antrenorul „cruciaților” a analizat partida cu Genoa şi a ofit mai multe detalii despre evoluția echipei. Mai mult, Pecchia a vorbit și despre Dennis Man, românul fiind considerat unul dintre „stâlpii” echipei în acest sezon. Chestionat în legătură cu decizia de a-l păstra pe teren pe românul în vârstă de 26 de ani, în ciuda faptului că nu a avut cea mai bună evoluție a sa, antrenorul a răspuns ferm. „Avem nevoie de Dennis pentru a curăța anumite faze de joc. Și-a îndeplinit sarcinile, dar căutam și un jucător care să se desprindă mai mult de marcatori, spre deosebire de Bonny. Cu toate acestea, atacul cu două vârfuri poate fi o opțiune, mai ales acum că Benek s-a întors și ne poate oferi o structură mai solidă în zonă”, a declarat Fabio Pecchia. Reclamă

Dennis Man a acut 12 apariții în tricoul celor de la Parma în acest sezon. Tricolorul a reușit să marcheze trei goluri și să ofere două pase decisive.

Fabio Pecchia, despre situaţia de criză pe care o traversează Parma

Mai mult, Pecchia a vorbit și despre prestația generală a elevilor săi. Acesta a recunoscut că nu au avut un joc excepțional.

„Nu am fost strălucitori. Am încercat să forțăm jocul, dar fără Bernabé am pierdut puțin din fluiditate. Deși am riscat pentru a obține victoria, am plătit cu scump pentru asta”, a mai spus italianul în vârstă de 51 de ani, potrivit ParmaLive.

Parma traversează o perioadă delicată. Dennis Man a primit toată încrederea antrenorului. Cu toate acestea, echipa se vede în ipostaza în care trebuie să găsească rapid soluții. Echipa la care evoluează atât Dennis Man, cât şi Valentin Mihăilă, se află pe poziția a 14-a în Serie A. Formaţia are nouă puncte, fiind la egalitate cu Como, Cagliari și Genoa. „Cruciaţii” au doar un punct avans față de echipele aflate la retrogradare: Monza, Venezia și Lecce, toate având câte opt puncte. Dennis Man şi Valentin Mihăilă, criticaţi în Italia după Parma – Genoa 0-1 Dennis Man şi Valentin Mihăilă au fost titulari în înfrângerea suferită de Parma pe teren propriu cu ultima clasată din Serie A, Genoa. Echipa lui Fabio Pecchia a fost învinsă cu 1-0, unicul gol al partidei fiind marcat în minutul 79 de Pinamonti. Jucători de atac, Dennis Man şi Valentin Mihăilă nu au strălucit luni seară şi nu au scăpat de criticile italienilor: „Mihăilă – pe lângă o lovitură liberă oribilă, trimisă mult pe lângă poartă, nu şi-a făcut simţită prezenţa prea mult. Pecchia l-a lăsat pe teren aproape până la finalul meciului şi asta a durut. Man – de la unul dintre cei mai tehnici jucători din echipă, care a costat cât a costat, este normal să te aştepţi la mai mult”, au scris jurnaliştii italieni.

