Gigi Becali, prima reacţie după ce a aflat că rivalul Dan Şucu va investi milioane de euro în Genoa - Antena Sport

Dan Şucu va investi în Genoa, clubul de tradiţie din Seria A. Presa din Italia a anunţat că patronul Rapidului va aduce o investiţie de 40 de milioane de euro, alături de Ion Ţiriac.

Gigi Becali a oferit o primă reacţie după aflarea veştii. Asta după ce Dan Şucu nu a infirmat informaţia apărută în presa din Italia.

Gigi Becali: „Nu am eu treabă cu ce face Dan Şucu”

„Nu am eu treabă cu ce face Dan Şucu. Dacă are bani să preia, e foarte bine. Care e problema? Dar nu are rost să stau să comentez că nu e problema mea ce face Dan Şucu în afara ţării”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

Chiar dacă a anunţat în trecut că nu este tentat să îşi investească banii în fotbal, Ion Ţiriac ar fi fost convins în cele din urmă de patronul Rapidului. Negocierile sunt extrem de avansate şi sunt şanse să fie finalizate chiar în următoarele zile.

Repubblica: „Salvatorul pentru vechiul şi gloriosul club Genoa vine aşadar din România”

Jurnaliştii de la Repubblica au oferit ultimele detalii despre lovitura pe care o pregăteşte Ion Ţiriac, cel care a fost supranumit „managerul vedetelor din tenis”.