Istorie! AC Milan bate recordul de transfer după ce s-a înţeles pentru starul de la PSG

AC Milan e gata să dea prima lovitură pe piaţa transferurilor, iar şefii formaţiei italiene vor să bată recordul în privinţa sumei pe care o plătesc pentru aducerea unui jucător.
Starul de la PSG este aproape de a face trecerea către Serie A, la formaţia din Milano, asta după ce o înţelegere între cluburi este deja existentă.
Goncalo Ramos a bătut palma cu AC Milan şi devine cel mai scump jucător din istoria clubului
Goncalo Ramos este alesul celor de la AC Milan şi atacantul portughez urmează să devină cel mai scump fotbalist transferat vreodată de formaţia de pe San Siro în urma acestei tranzacţii cu cei de la PSG. Lusitanul este şi el de acord cu mutarea şi va beneficia de un salariu consistent pentru a accepta propunerea formaţiei italiene.
Suma transfer va fi de aproximativ 55 de milioane de euro, cu tot cu bonusuri, ceea ce înseamnă că depăşeşte fostul record pe care îl avea aducerea lui Rafael Leao, în 2019, de la Lille, pentru 49,5 milioane de euro, notează Fabrizio Romano.
Interesant este că acesta din urmă a spus public că vrea să plece şi ar putea să acopere in integralitate suma plătită pentru el în urmă cu 7 ani. AC Milan vrea să-l dea oricărui club care plăteşte 50 de milioane de euro în schimbul său.
AC Milan l-a instalat pe bancă pe Ruben Amorim în această vară
AC Milan a ratat calificarea în Champions League în ultima etapă a sezonului trecut, după un eşec surprinzător, pe teren propriu, contra celor de la Udinese, iar astfel Max Allegri a fost pus pe liber de conducătorii clubului, care s-au orientat rapid.
Portughezul Ruben Amorim, ultima dată la Manchester United, a fost anunţat drept nou antrenor al echipei, iar acesta îl cunoaşte bine pe Ramos din campioanatul lusitan, având un cuvânt greu de spus, cel mai probabil, în transfer. De asemenea rămâne de văzut dacă o să poată să-l întoarcă din drum pe Leao şi îl convinge pe acesta să rămână la gruparea italiană.
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