OFICIAL | Ruben Amorim a semnat cu AC Milan. Manchester United, marea câştigătoare

AC Milan i-a găsit înlocuitor lui Max Allegri, iar fostul antrenor al celor de la Manchester United, Ruben Amorim, o să pregătească formaţia italiană în stagiunea următoare.

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Lusitanul era liber de contract de la începutul acestui an, când a fost dat afară de formaţia engleză şi înlocuit de Michael Carrick, care a reuşit să obţină calificarea în Champions League cu trupa de pe Old Trafford.

Ruben Amorim, noul antrenor de la AC Milan

Ruben Amorim a semnat un contract valabil pentru următorii 3 ani, iar acesta va avea ca obiectiv să se califice cu echipa în Champions League în primul lui sezon la gruparea italiană.

“Îl urmărim de mai mulţi ani şi stilul de joc pe care l-a avut cu Sporting Lisabona este exact ceea ce noi căutăm”, a spus Gerry Cardinale, şeful de la AC Milan.

Lusitanul a avut şi el o primă reacţie după ce a fost făcut anunţul oficial. Datorită înţelegerii cu AC Milan, acum Manchester United nu va mai trebuie să-i plătească daune de peste 15 milioane de euro, care erau valabile numai dacă acesta nu era sub contract cu altă echipă.