AC Milan a bătut palma cu înlocuitorul lui Max Allegri

AC Milan şi-a găsit antrenor pentru sezonul viitor, asta după ce Max Allegri a plecat de la cârma echipei după ce a ratat în mod dramatic calificarea în Champions League, în urma eşecului din ultima etapă.

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Formaţia italiană a bătut palma cu fostul antrenor de la Crystal Palace, Oliver Glasner, care a câştigat Conference League cu trupa engleză în ultima stagiune.

Oliver Glasner a bătut palma cu AC Milan şi îl înlocuieşte pe Max Allegri

Austriacul Oliver Glasner urmează să devină antrenorul echipei de fotbal AC Milan, a relatat miercuri La Gazzetta dello Sport, cu un contract pe doi ani cu o opţiune pentru un al treilea sezon, conform DPA. Glasner, care s-a despărţit de Crystal Palace cu care a cucerit Conference League, Cupa şi Supercupa Angliei, îl va înlocui la Milan pe italianul Massimiliano Allegri, care a trebuit să plece după ce rossoneri au ratat calificarea în Liga Campionilor.

Clasată pe locul 5 în ultimul sezon din Serie A, AC Milan i-a concediat pe antrenorul Massimiliano Allegri, pe directorul sportiv Igli Tare, pe directorul executiv Giorgio Furlani şi pe directorul tehnic Geoffrey Moncada Antrenorul austriac, care a câştigat Europa League cu Eintracht Frankfurt în 2022, anunţase încă din iarnă că se va despărţi de Crystal Palace la final de sezon, notează Agerpres.

Cariera lui Oliver Glasner. Austriacul are 5 trofee în palmares

Oliver Glasner a fost pentru prima dată antrenor secund la RB Salzburg, în 2012, după care a semnat cu SV Ried, din Austria. A urmat o aventură de 4 ani la LASK Linz, după care a ajuns în Bundesliga, la Wolfsburg.