Home | Fotbal | Serie A | AC Milan a bătut palma cu înlocuitorul lui Max Allegri

AC Milan a bătut palma cu înlocuitorul lui Max Allegri

Mihai Alecu Publicat: 10 iunie 2026, 14:26

Comentarii
AC Milan a bătut palma cu înlocuitorul lui Max Allegri

Max Allegri va fi înlocuit de Oliver Glasner. Foto: Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

AC Milan şi-a găsit antrenor pentru sezonul viitor, asta după ce Max Allegri a plecat de la cârma echipei după ce a ratat în mod dramatic calificarea în Champions League, în urma eşecului din ultima etapă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Formaţia italiană a bătut palma cu fostul antrenor de la Crystal Palace, Oliver Glasner, care a câştigat Conference League cu trupa engleză în ultima stagiune.

Oliver Glasner a bătut palma cu AC Milan şi îl înlocuieşte pe Max Allegri

Austriacul Oliver Glasner urmează să devină antrenorul echipei de fotbal AC Milan, a relatat miercuri La Gazzetta dello Sport, cu un contract pe doi ani cu o opţiune pentru un al treilea sezon, conform DPA. Glasner, care s-a despărţit de Crystal Palace cu care a cucerit Conference League, Cupa şi Supercupa Angliei, îl va înlocui la Milan pe italianul Massimiliano Allegri, care a trebuit să plece după ce rossoneri au ratat calificarea în Liga Campionilor.

Clasată pe locul 5 în ultimul sezon din Serie A, AC Milan i-a concediat pe antrenorul Massimiliano Allegri, pe directorul sportiv Igli Tare, pe directorul executiv Giorgio Furlani şi pe directorul tehnic Geoffrey Moncada Antrenorul austriac, care a câştigat Europa League cu Eintracht Frankfurt în 2022, anunţase încă din iarnă că se va despărţi de Crystal Palace la final de sezon, notează Agerpres.

Cariera lui Oliver Glasner. Austriacul are 5 trofee în palmares

Oliver Glasner a fost pentru prima dată antrenor secund la RB Salzburg, în 2012, după care a semnat cu SV Ried, din Austria. A urmat o aventură de 4 ani la LASK Linz, după care a ajuns în Bundesliga, la Wolfsburg.

Reclamă
Reclamă

A urmat o aventură la Eintracht Frankfurt, după care a făcut trecerea către Premier League. A ajuns în februarie 2024 la Crystal Palace şi la finalul stagiunii 2025-2026, după ce a cucerit 3 trofee cu formaţia engleză, a decis că are nevoie de o nouă provocare.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă titlul de golgheter la Cupa Mondială?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
O ploaie chimică invizibilă cade peste întreaga planetă. Poluarea cu TFA va continua să crească
Observator
O ploaie chimică invizibilă cade peste întreaga planetă. Poluarea cu TFA va continua să crească
Cristi și Adelina Chivu l-au nășit la Mykonos pe milionarul român! Evenimentul a fost organizat în mare secret
Fanatik.ro
Cristi și Adelina Chivu l-au nășit la Mykonos pe milionarul român! Evenimentul a fost organizat în mare secret
13:59

Jose Mourinho și-a luat rămas-bun de la Benfica: “Plec cu convingerea asta”. Real Madrid, următoarea destinație
13:49

FCSB, gata de noi mutări. Dezvăluirea momentului făcută de omul care se ocupă de transferuri
13:44

Dinamo și-a luat “adio” de la Florentin Petre: “Poveştile de felul acesta nu funcţionează după regulile contractelor”
13:33

Mexic – Africa de Sud (LIVE VIDEO, Joi, 22:00, Antena 1 și AntenaPLAY). Start pe Azteca la Campionatul Mondial
13:31

Dinamo, bună de plată! Suma importantă pe care bucureştenii trebuie să o achite
13:16

Nebunie în Somalia! Arbitrul care nu a putut intra în SUA pentru Cupa Mondială s-a întors acasă: “Voi face istorie”
Vezi toate știrile
1 E oficial. Nou antrenor la CFR Cluj. Neluțu Varga: “Sper să fie o lovitură pentru noi” 2 EXCLUSIVInternaţionalul român, pe lista lui Dinamo! Concurenţă importantă pentru transfer, chiar din Liga 1 3 E gata! Decizia finală luată de Gaziantep în ceea ce-l privește pe Mirel Rădoi 4 Gigi Becali l-a convins și semnează pe un an! Condiția impusă de patronul de la FCSB 5 Fostul jucător de la FCSB, gata de marea trădare! A fost surprins la sediul clubului marii rivale 6 Dorinel Munteanu a semnat cu noua echipă: “Am acceptat fără ezitare”
Citește și
Cele mai citite
Ajunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu VargaAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga
Nuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko KopicNuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko Kopic
Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”
Dosar penal și permis suspendat pentru antrenorul din Liga 1! A fost depistat beat la volanDosar penal și permis suspendat pentru antrenorul din Liga 1! A fost depistat beat la volan