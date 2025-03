Italienii au reacţionat imediat după înfrângerea Parmei! Ce i-au reproşat lui Cristi Chivu: "Un mare pas înapoi" + Şi Dennis Man, criticat - Antena Sport

Cei de la Parma au pierdut meciul serii din Serie A, 0-1, contra celor de la Udinese. Noul antrenor al parmegianilor, Cristi Chivu a fost luat în colimator de presa din Italia după această înfrângere. Echipa de pe Ennio Tardini e abia pe locul 17 al clasamentului, cu mari griji în privinţa evitării retrogradării.

Presa din Italia l-a luat imediat în colimator pe Cristi Chivu. Cei de la Parma au sperat la un punct pe terenul celor de la Udinese, dar au sfârşit prin a pierde disputa.

Cristi Chivu, criticat de italieni

A doua partidă din postura de antrenor al Parmei a fostcu ghinion pentru Cristi Chivu. Echipa la care şi Dennis Man a fost titular a pierdut meciul de la Udine, scor 0-1. După victoria cu Bologna, Chivu nu a mai fost la fel de inspirat. Gazdele au controlat aproape toată partida. Nota 5 a primit Chivu de la tuttomercatoweb.com. ”Dacă meciul cu Bologna i-a adus foarte multe complimente, confruntarea de astăzi reprezintă un mare pas înapoi. Jucătorii lui au fost absenți în prima parte. Puțin mai bine în partea secundă, dar nu suficient pentru a obține un egal”, spune sursa citată.

Aceeaşi notă a primit și Dennis Man. ”A fost hipnotizat de Padelli în startul părții secunde și a ratat cea mai mare ocazie a Parmei. În rest, inexistent”, au scris italienii care l-au desemnat pe portarul Zion Suzuki, cel mai bun jucător al Parmei, cu 6.5.

După această înfrângere, contra celor de la Udinese, Parma rămâne pe locul 17, ultimul care asigură menținerea în Serie A. Noua echipă antrenată de către Cristi Chivu are 23 de puncte, două peste Empoli, echipa de pe primul loc retrogradabil. Aceştia au însă un meci mai puțin disputat. Etapa viitoare, Parma are meci pe teren propriu cu Torino. Partida are loc pe data de 8 martie, de la ora 16:00.