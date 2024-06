Paulo Fonseca a fost prezentat oficial de AC Milan! Portughezul este noul antrenor al rossonerilor - Antena Sport

Stefano Pioli a plecat de la AC Milan, după ce a ratat titlul

Stefano Pioli a plecat de la AC Milan, după ce a ratat titlul la o distanţă uriaşă de Inter! „Rossonerii” încheie campionatul pe locul 2.

„AC Milan îi mulțumește din suflet lui Stefano Pioli și întregului său staff pentru că a condus echipa în ultimii cinci ani, asigurând un titlu de neuitat în Serie A și restabilind prezența constantă a lui AC Milan în competiția europeană de top.

Profesionalismul și simțul uman al lui Stefano au contribuit în mod semnificativ la creșterea echipei, întruchipând valorile fundamentale ale clubului încă din prima zi”, a transmis AC Milan pe site-ul oficial.

Pioli a cucerit cu AC Milan, în 2022, singurul titlu al „rossonerilor” după mai bine de un deceniu. Ultimul titlu al lui AC Milan fusese cucerit în sezonul 2010-2011.

Inter a depăşit-o pe AC Milan la numărul de campionate câştigate cu titlul din acest sezon. Inter are acum 20, în timp ce AC Milan a rămas cu 19. „Rossonerii” sunt însă în continuare peste marea rivală la numărul de Ligi ale Campionilor cucerite. AC Milan are 7, în timp ce marea rivală are numai 3.