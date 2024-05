Cesc Fabregas, acţionar şi antrenor secund la Como, discurs de senzaţie după promovarea în Serie A! Jucătorii au "explodat"! - Antena Sport

Atât jucătorii, cât şi Fabregas au sărbătorit pe teren promovarea lui Como în Serie A, după o pauză de 21 de ani!

„În primul rând felicitări tuturor, cu adevărat aţi avut un sezon de campioni. Ştiu că astăzi nu am terminat aşa cum, probabil, ne doream, cu o victorie.

Reclamă

Mâine, antrenament la 10.

Dar e un lucru pe care vreau să vi-l spun înainte de a merge acolo, alături de fanii noştri.

Vă mulţumesc, dar fiţi puternici, pentru că acest sezon este nimic.

Reclamă 4 / 0/3

Acest sezon e doar încălzirea. Sezonul viitor: mai multă eficienţă, mai multă muncă. Şi, aşa cum v-am promis şi cum voiaţi… Vreţi să mergeţi la Ibiza?”, le-a spus Cesc Fabregas jucătorilor săi, imediat după promovarea în Serie A, obţinută în ultima etapă. Como a terminat Serie B cu 70 de puncte, cu 3 mai multe decât Venezia, care a fost învinsă de Spezia în ultima etapă. Venezia avea nevoie de victorie pentru a promova direct. A pierdut cu 2-1. Ea va încerca să obţină promovarea în Serie A prin play-off-ul din Serie B. Acesta va fi LIVE în AntenaPLAY, aşa cum a fost întreg sezonul. Cesc Fabregas ve Como’nun 21 yıl sonra Serie A’ya geri döndüklerini öğrendikleri an…

pic.twitter.com/aWrWL4hBzJ

— Emre NALBANT (@emrenalbant90) May 11, 2024 Cesc Fabregas after his team, Como was promoted to the Serie A for the first time in 22 years.

Is that Italian that’s he’s speaking that fluently 😳😳😳

What An Achievement 👏👏👏👏 pic.twitter.com/eW7WZVlGzI

— SportsDokita (Odogwu ☝️) (@Sports_Doctor2) May 10, 2024 Como revine în Serie A după 21 de ani! A terminat pe locul 2 Serie B, în spatele Parmei românilor Man şi Mihăilă! Como revine în Serie A după 21 de ani! Remiza 1-1 cu Consenza, obţinută vineri, a adus echipei Como revenirea în Serie A, în cea de-a 38-a şi ultima etapă a celei de-a doua divizii italiene. Reclamă

Como a terminat pe locul 2 în Serie B şi se va alătura campioanei Parma, promovată în urmă cu două săptămâni, în prima ligă.

Clubul lombard a petrecut treisprezece sezoane în Serie A, ultimul în 2002-03, cea mai bună clasare fiind locul 6 în sezonul 1949-1950, relata news.ro.

Como Calcio a avut patru antrenori diferiţi în acest sezon, inclusiv fostul internaţional spaniol Cesc Fabregas, între rundele 14 şi 18. Fabregas e acum antrenor secund şi acţionar. Antrenor principal este Osian Roberts.

Bari – Brescia 2-0 și Sudtirol – Palermo 0-1, în AntenaPLAY. Pușcaș, la barajul de menținere în Serie B. Clasamentul final

Meciurile Bari – Brescia 2-0 și Sudtirol – Palermo 0-1 au fost în AntenaPLAY. Partidele au contat pentru ultima etapă a sezonului.

După aceste partide, echipa lui George Pușcaș a scăpat de retrogradarea directă și va juca barajul de menținere în Serie B. Au retrogradat direct Lecco, FeralpiSalo și Ascoli. Cele mai tari meciuri din Serie B se văd LIVE în AntenaPLAY.

Chiar dacă sezonul s-a încheiat, emoțiile continuă pentru echipele de pe locurile 3-8, care se vor lupta în play-off-ul pentru promovarea în Serie A! Iată cum arată clasamentul, după ultima etapă a sezonului din Serie B:

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1, Fomula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar si pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!

Cine va câştiga titlul în Premier League, în acest sezon? Arsenal Manchester City Vezi rezultatele Loading ... Loading ...