Como revine în Serie A după 21 de ani! A terminat pe locul 2 Serie B, în spatele Parmei românilor Man şi Mihăilă! - Antena Sport

Chiar dacă sezonul s-a încheiat, emoțiile continuă pentru echipele de pe locurile 3-8, care se vor lupta în play-off-ul pentru promovarea în Serie A! Iată cum arată clasamentul, după ultima etapă a sezonului din Serie B:

Valentin Mihăilă începe negocierile după promovarea Parmei în Serie A: „Am purtat deja câteva discuții”

Valentin Mihăilă începe negocierile după promovarea Parmei în Serie A. Internaţionalul român are contract cu cruciaţii până în vara lui 2025. El vrea o prelungire a înţelegerii. Cel puţin aşa susţine Giovanni Becali.

Jucătorul cotat la 2 milioane de euro a avut un rol important la promovarea echipei în Serie A. În partidele din acest sezon de Serie B, el a marcat 6 goluri, oferind şi două pase decisive.

Acesta este motivul pentru care şi conducerea Parmei a lăsat în mai multe rânduri să se înţeleagă că doreşte o prelungire a contractului fostului jucător al Craiovei. Mihăilă va fi şi în lotul lui Edi Iordănescu pentru EURO 2024. Acesta e încă un motiv să obţină un contract avantajos.

”Situația lui Valentin Mihăilă este foarte bună (râde). Nu ne grăbim, o să avem timp să stăm de vorbă după câteva zile de vacanță. Am purtat deja câteva discuții cu Parma pentru un nou contract și eu cred că vom începe negocierile în cel mult două săptămâni”, a spus Becali, citat de digisport.ro.

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1, Fomula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar si pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!