„Acesta este impulsul final”. Max Verstappen şi-a stabilit obiectivul pentru Marele Premiu din Las Vegas - Antena Sport

Max Verstappen celebrând victoria de la Marele Premiu al Braziliei, Interlagos, 3 noiembrie 2024 - Profimedia Max Verstappen a dezvăluit care este obiectivul său pentru Marele Premiu din Las Vegas. Mai sunt trei curse până la finalul sezonului, iar olandezul se luptă pentru cel de-al patrulea titlu mondial consecutiv. Cursa Marelui Premiu din Las Vegas va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, duminică, 24 noiembrie, de la ora 8:00. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Duelul pentru titlul mondial se dă între Max Verstappen şi Lando Norris, iar Las Vegas poate fi decisiv pentru desemnarea campionului. Olandezul își poate câștiga al patrulea campionat, din punct de vedere matematic, duminică. Max Verstappen poate câştiga cel de-al patrulea titlu mondial consecutiv în Las Vegas. Care este principalul obiectiv al olandezului de la Red Bull Max Verstappen a dezvăluit care este principalul său obiectiv pentru weekendul din Las Vegas. Olandezul în vârstă de 27 de ani este de părere că pricipala diferență va fi făcută e de gestionarea pneurilor. Se așteaptă temperaturi scăzute la nivelul asfaltului în orașul din deșertul Mojave. Triplul campion mondial a declarat că se va concentra pe acest factor, mai ales că îi va crea o mulțime de oportunități de depășire. Anul trecut, Max Verstappen a câștigat Marele Premiu din Las Vegas. „Las Vegas este începutul ultimului triple header al sezonului, așa că acesta este impulsul final pentru toată lumea. Am avut o performanța bună aici anul trecut. Este un circuit foarte rapid, cu porțiuni lungi și multe oportunități de a depăși.

Încă o dată, temperaturile par destul de scăzute, așa că va fi vorba de gestionarea anvelopelor. Luăm fiecare cursă așa cum vine și așteptăm cu nerăbdare cursele finale ale sezonului.

Brazilia a fost o cursă incredibilă pentru noi și un moment cu adevărat special pentru mine și pentru echipă. A fost grozav să văd că revenim la forma inițială. Echipa a făcut o treabă uimitoare și sperăm să continuăm asta în următoarele curse”, a declarat Max Verstappen, pentru racingnews365.com.

Cu trei curse înainte de final, Max Verstappen are un avans de 62 de puncte în faţa lui Lando Norris. Verstappen are 393 de puncte, în timp ce Lando Norris are 331 de puncte.

