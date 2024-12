Olimpiu Moruţan şi-a anunţat revenirea pe teren! Mesajul emoţionant transmis: "Mă gândeam dacă să plâng, să nu plâng!" - Antena Sport

Olimpiu Moruţan şi-a anunţat revenirea pe teren la Pisa, după accidentarea teribilă care l-a ţinut departe de gazon timp de aproape opt luni. Mijlocaşul a transmis că a început să se antreneze normal, alături de ceilalţi coechipieri.

Olimpiu Moruţan speră să revină pe teren până la finalul acestei luni. Internaţionalul român a revenit la Pisa în vară, deşi era accidentat.

Olimpiu Moruţan a declarat că recuperarea a decurs mai bine decât se aştepta. Acesta a subliniat ajutorul uriaş primit din partea echipei sale, Pisa, fiind bucuros că a revenit la formaţia din Serie B.

Totodată, Moruţan a dezvăluit şi prin ce a trecut, după ce a suferit accidentarea teribilă la finalul lunii aprilie, într-un meci al lui Ankaragucu cu Beţiktaş.

„Mă bucur că am revenit la Pisa, după ce am fost la Isokinetic, la Bologna, unde am făcut o recuperare foarte bună. Acum am început antrenamentele cu echipa, de la zi la zi doresc să progresez și să îmi recapăt condiţia fizică.