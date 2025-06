Dan Şucu face mutarea verii! Jucătorul norvegian care vine la Genoa. Detalii despre mutare - Antena Sport

Jucătorul norvegian de 24 de ani va veni la Genoa lui Dan Şucu sub formă de împrumut pentru un sezon. Dacă va confirma va fi transferat oficial la echipa pregătită Patrick Vieira. „Genoa se pregătește să-l primească pe Albert Grønbæk: astăzi este așteptat să sosească în oraș pentru a-și începe noua aventură în rossoblù.

Dan Şucu face mutarea verii. Acţionarul majoritar al celor de la Genoa a finalizat o mutare importantă la echipa din Serie A . Cel care este acţionar majoritar şi la Rapid a adus, sub formă de împrumut, un jucător de 24 de ani.

Dacă Gronbaek confirmă la Genoa, Dan Şucu va activa clauza de cumpărare. Ar urma să fie cel mai scump transfer pentru omul de afaceri, de când a venit în fotbal. Jucătorul norvegian va fi al doilea jucător venit la Genoa în această vară după căpitanul naţionalei României, Nicolae Stanciu, plecat de la Damac.

„Sunt bucuros că s-a oficializat. Am venit cu un vibe bun la națională, după ce mi-am terminat treaba la Damac. Am reușit, după un an greu și cu multe probleme, să menținem echipa în prima ligă.

Normal că mi-a plăcut (n.r. – prezentarea de la Genoa), știam de ea, dar acum avem două meciuri grele la națională, apoi mă concentrez la Genoa.