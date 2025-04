Probleme pentru Răzvan Lucescu, înaintea derby-ului cu Panathinaikos. Anunţul grecilor: "Nu va fi uşor" - Antena Sport

Răzvan Lucescu a răbufnit, după ce PAOK a învins-o pe Olympiacos

Răzvan Lucescu a răbufnit, după ce PAOK a învins-o pe Olympiacos, scor 2-1, în a doua rundă a play-off-ului din Grecia. Antrenorul român a fost deranjat de o întrebare, la conferinţa de după meci.

„(n.r. S-a observat o schimbare de atitudine a echipei) Sunt sătul să explic aceeaşi situaţie de fiecare dată. Numărul de meciuri pe care le-am jucat în sezoanele anterioare este foarte mare, chiar şi în acest sezon.

Iar energia spirituală pe care o consumă întregul acest proces este foarte mare. De cât de mult nu dormi în aceste deplasări, pregătirea care există. Este evident că atunci când suntem pe aceeaşi lungime de undă cu echipele, adică având acelaşi număr de meciuri şi fără meciuri în mijlocul săptămânii, lucrurile sunt diferite, cu mai multă prospeţime.

Cred că în momentul de faţă grupul este pe un drum unit, anterior pentru el şi pentru multe alte motive, poate că nu toţi am fost în aceeaşi direcţie şi acest lucru poate că ne-a adus şi în această poziţie. Şi menţionez aceste nume doar pentru că am vrut să dau nişte exemple, ca oamenii să înţeleagă ce vreau să spun. Cred că am meritat această victorie„, a declarat Răzvan Lucescu, conform sport24.gr.