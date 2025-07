Tatăl lui Lamine Yamal a rupt tăcerea după scandalul de la majoratul fiului lui: "E un exemplu pentru toţi" - Antena Sport

Tatăl lui Lamine Yamal a rupt tăcerea, după scandalul de la majoratul fiului lui. Noul decar al Barcelonei a sărbătorit împlinirea vârstei de 18 ani în week-end, fiind acuzat că a angajat persoane cu nanism pentru a-l distra.

Mounir Nasraoui, tatăl lui Lamine Yamal, i-a luat apărarea fiului lui, mărturisind că acesta este un adevărat exemplu pentru cei de vârsta lui. Tatăl starului de la Barcelona a mai subliniat că fiul său nu a greşit cu nimic.

Tatăl lui Lamine Yamal a rupt tăcerea după scandalul de la majoratul fiului lui

Mounir Nasraoui a mai declarat că era primul care îl “urechea” pe fiul lui dacă greşea cu ceva la petrecerea de majorat, mărturisind că oamenii ar trebui să înţeleagă faptul că Yamal are doar 18 ani şi încearcă să se bucure de viaţă.

“E un copil. Oamenii ar trebui să înţeleagă că e un băiat care abia a împlinit 18 ani şi are dreptul să se bucure de viaţă. Toţi înţelegem că e un sportiv profesionist, dar e şi un copil ca oricare altul. Are această vârstă, are prieteni, părinţi. Îi mulţumim Lui Dumnezeu pentru tot.

E un exemplu pentru mulţi copii şi nimic mai mult. Nu spunem nimic rău, nici fiul meu nu a făcut nimic greşit. Dacă ar fi fost aşa, aş fi fost primul care i-ar fi spus ceva lui, să-l urechez. Dar fiul meu nu a făcut nimic, că altfel ar fi fost la poliţie. Să-l denunţe, dar din moment ce nu a făcut nimic, nu se va întâmpla nimic”, a declarat tatăl lui Lamine Yamal, conform marca.com.