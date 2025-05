Trei români, în top 100 cei mai buni antrenori din istorie! Pe ce loc se află Mircea Lucescu în topul britanicilor - Antena Sport

Nu pot să spun că sunt optimist, dar asta nu înseamnă că sunt îngrijorat. Indiferent cine va veni la echipa națională, ăștia sunt jucătorii și trebuie să dea maximum!

Drăgușin e out, Olaru, pe care îl consider unul dintre cei mai buni jucători pe care îi avem, poate să joace oricând în Italia, în prima divizie. Nu a jucat foarte mult pentru că acolo e Stanciu, care întreține mult emoțional echipa, dar a intrat bine. Coman, out, Mihăilă, out, Drăguș, out! Răzvan Marin, care nu a jucat pentru că a avut o problemă la genunchi. Eu am mai trecut prin asta”, a declarat Mircea Lucescu, conform golazo.ro.