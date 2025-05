Șase jucători, OUT de la echipa națională. Anunțul lui Mircea Lucescu: „Nu pot să spun că sunt optimist” - Antena Sport

Drăgușin e out, Olaru, pe care îl consider unul dintre cei mai buni jucători pe care îi avem, poate să joace oricând în Italia, în prima divizie. Nu a jucat foarte mult pentru că acolo e Stanciu, care întreține mult emoțional echipa, dar a intrat bine. Coman, out, Mihăilă, out, Drăguș, out! Răzvan Marin, care nu a jucat pentru că a avut o problemă la genunchi. Eu am mai trecut prin asta”, a declarat Mircea Lucescu, conform golazo.ro.

Mircea Lucescu a spus motivul pentru care nu îl convoacă pe Louis Munteanu la naţională

Mircea Lucescu a tranşat subiectul neconvocării lui Louis Munteanu la echipa naţională. Louis Munteanu este golgheterul Ligii 1, cu 22 de reuşite.

„Nu vreau să comentez, eu apreciez foarte mult toți jucătorii, mă uit și la datele lui fizice, el trebuie să crească. Dacă nu înțelege că trebuie să facă un efort să ajungă la cel puțin 10 kilometri jumătate, 11 kilometri, alergare pe teren, asta înseamnă mai multă disponibilitate de a face pressing, de a reveni în apărare”, a spus Mircea Lucescu, pentru golazo.ro, despre Louis Munteanu.