Turcii au dat verdictul după transferul lui Andrei Ivan la Adanaspor. Cum a fost numit atacantul adus de la Universitatea Craiova - Antena Sport

În momentul de față, atacantul este cotat la suma de 1,2 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

Costel Gâlcă nu s-a opus plecării lui Andrei Ivan de la Universitatea Craiova

Costel Gâlcă a fost întrebat despre o plecare a lui Andrei Ivan de la Universitatea Craiova, în condiţiile în care s-a vorbit de o ofertă pentru acesta.

„Dacă Andrei Ivan are ofertă şi e benefică pentru el şi pentru club, atunci… Era unul dintre jucătorii care puteau să plece de la începutul campionatului.

(n.r: Dumneavoastră aveţi nevoie de tot lotul în acest moment pentru titlu) Normal că am nevoie de tot lotul. Am nevoie, cum am spus, de un atacant. Cu siguranţă că totul va fi mult mai bine şi vom aduna mult mai multe puncte decât până acum”, spunea Costel Gâlcă pe 3 ianuarie.