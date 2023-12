Andrei Ungur, bucurie în familie după medalia câştigată la Campionatele Europene. Dezvăluiri savuroase: "Aş fi venit să te 'ţuc'" - Antena Sport

„De mici am încercat… într-un fel, din experienţa mea, să îi transmit şi lui. Îi mai dădeam ponturi din când în când, fă asta, nu fă asta, vezi că mie mi-a funcţionat asta. Sunt patru ani diferenţă între noi şi am putut să experimentez primul. Am văzut ce funcţionează, ce nu funcţionează, şi i-am spus şi lui. Am avut un pas de pornire în faţa tuturor.

Anul trecut, în noiembrie, după Naţionalele României, am spus că nu o să mai concurez, deşi anul ăsta am figurat ca şi sportiv pentru U Cluj şi i-am ajutat la Naţionale să câştigăm medalia de aur la ştafetă 4×50 de metri mixt cu clubul. Dar nu a mai fost aşa intensă pregătirea pe care am făcut-o şi m-am concentrat să îi antrenez pe ei şi să fie totul bine pentru ei.

Am studiat, am fost în America 6 ani de zile, la Universitatea din Utah, acolo am studiat managementul sportiv. M-am întors acasă, mi-am echivalat studiile„, a declarat Cătălin Ungur.