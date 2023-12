Andrei Ungur a cucerit prima medalie a României la Campionatele Europene de la Otopeni: "A trebuit să mă şterg la ochi" - Antena Sport

I-am auzit, dar nu am avut aşa multe emoţii. Sunt obişnuit de o vreme. M-a susţinut toată lumea, familie, prieteni. Şi mult mai mulţi la televizor.

(n.r. ce a simţit când a văzut rezultatul pe tabelă) M-am uitat şi nu am fost sigur ce am văzut. A trebuit să mă şterg la ochi”, a declarat Andrei Ungur, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Cele mai importante curse de la Campionatul European de înot în bazin scurt pot fi revăzute aici – https://as.ro/otopeni2023

Vlad Stancu, reacţie genială după ce a obţinut locul 6 în finala de la 1500m liber

Vlad Stancu a avut o reacţie genială după ce a obţinut locul 6 în finala de la 1500m liber, la Campionatele Europene de înot în bazin scurt, LIVE în AntenaPLAY. Înotătorul român s-a întrecut cu cei mai buni înotători ai Europei şi a făcut o figură frumoasă în bazinul de la Otopeni.

Stancu a încheiat pe locul 6 finala probei de a 1500 de metri liber, acolo unde a avut şansa de a concura cu cei mai buni înotători din Europa. De altfel, el şi-a îmbunătăţit timpul din serii. Sesiunea de dimineaţă de la Campionatele Europene de înot în bazin scurt este LIVE şi pe as.ro/live

„O cursă foarte tare, mi-a plăcut. Nu am cuvinte. Am înotat cu cei mai buni înotători din lume. Cred că mai sunt 2-3 din afara Europei la nivelul acesta şi sunt foarte fericit. N-am văzut nimic, a fost o nebunie totală. Nu am loc de relaxare nicăieri în cursa asta.

E foarte greu, dar o cursă foarte bine structurată, cred. Aşa sper eu. Încă nu am văzut sprinturile, dar cred că am fost peste aşteptări. De acum începe munca.

Am avut adversari cu 12 ani mai mari decât mine, cu 8 ani, Eu zic că e timpul unei noi generaţii. Suntem nişte copii extraordinari şi să sperăm că vom înota din ce în ce mai rapid”, a declarat Vlad Stancu, în exclusivitate pentru Antena Sport.