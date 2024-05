David Popovici a anunţat ce obiectiv are la Campionatele Europene de la Belgrad (17-23 iunie, AntenaPLAY): "Asta trebuie să fac" - Antena Sport

David Popovici a câștigat probele de 100m şi 200m liber din etapa de Mare Nostrum de la Barcelona

David Popovici a câştigat proba de 100 de m liber de la Mare Nostrum! Popovici a încheiat proba cu timpul 48.49. Locurile doi şi trei au fost ocupate de sud-coreeanul Sunwoo Hwang (48.51) şi japonezul Katsuhiro Matsumoto (48.79).

David Popovici cronometrat cu 49.20 secunde, a fost devansat printre alţii de francezul Florent Manaudou (48.78), de sud-coreeanul Sunwoo Hwang (49.11), campionul mondial de la 200 m liber, şi de italianul Thomas Ceccon (49.15).

În acest an, David Popovici a obţinut cel mai bun timp la 100 m liber la Naţionalele de la Otopeni (18-21 aprilie), când a câştigat titlul naţional cu 47.86 secunde.

David Popovici a câștigat proba de 200m liber din etapa de Mare Nostrum de la Barcelona! Înotătorul român a făcut spectacol la competiția din Spania, acolo unde a stabilit și un record! Popovici a fost cronometrat cu timpul 1:44.74 în proba de 200m liber, astfel stabilind un nou record al competiţiei.

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1, Fomula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar si pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!