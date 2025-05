"Poate ar trebuie să-mi văd de bazinul meu". David Popovici, mesaj mobilizator înainte de turul 2 al alegerilor prezidenţiale - Antena Sport

Acum, mulţi mă întreabă ce treabă am eu, un sportiv, cu politica. Că poate ar trebui să-mi văd de bazinul meu şi să tac din gură. Pe cei care gândesc aşa, îi salut. Vreau să le spun doar un lucru: fiecare dintre noi are treabă cu politica, fie că eşti student, inginer, mecanic sau poet. Politica ne priveşte pe noi toţi. De la aerul pe care îl respirăm, până la siguranţa pe care o simţim când mergem pe stradă. Mai am un singur lucru de spus, ceva ce am învăţat din experienţa mea de sportiv. Pentru a câştiga o cursă, trebuie în primul rând să te prezinţi. Acum nu e doar cursa mea, este cursa noastră. Mulţumesc că m-aţi ascultat până la capăt şi nu uitaţi, ieşiţi la vot”, a transmis David Popovici, pe contul lui de Instagram.

Apelul făcut de Gică Hagi înaintea alegerilor prezidenţiale: „Mă interesează mult”

Gică Hagi a confirmat că va merge la vot, „ca orice cetăţean”, dar nu a intrat prea mult în subiectul alegerilor prezidenţiale. „Regele” a făcut din nou apel la investiţii în sport şi a transmis că, indiferent cine va câştiga, sportul trebuie să devină o prioritate în România.

„(n.r: Mergeţi duminică la vot?) Ce legătură are? Eu sunt la fotbal, nu ştiu…