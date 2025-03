"E un loc fantastic!" Andriy Shevchenko a ajuns în România! Ce spune despre şansele "tricolorilor" de calificare la World Cup 2026 - Antena Sport

Andriy Shevchenko, Balonul de Aur din 2004, a ajuns în România. Fostul mare internaţional ucrainean, care a jucat în cariera sa la echipe precum AC Milan sau Chelsea, va fi prezent la festivalul Girls’ Football Coaching Course (GFCC).

România va debuta în preliminariile World Cup 2026 pe 21 martie, atunci când va juca împotriva Bosniei, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Andriy Shevchenko a ajuns la Bucureşti: „Sper ca România se va califica la World Cup 2026”

Prezent la Bucureşti, Balonul de Aur din 2004 a declarat că şi-ar dori ca România şi Ucraina să se întâlnească la World Cup 2026 şi le urează succes „tricolorilor” lui Mircea Lucescu.

De asemenea, fostul star de la AC Milan şi Chelsea se bucură de fiecare dată când are ocazia de a vizita România:

„Cred că ar fi grozav pentru cele două ţări (n.r. să se întâlnească la Cupa Mondială). Ultima oară când am venit în România a fost în 2021. E un loc fantastic. Mereu am avut momente plăcute aici, am avut mereu parte de o susţinere masivă. Sper că ţara voastră se va califica la Cupa Mondială, pentru că meritaţi”, a declarat Andriy Shevchenko.