David Popovici, prima reacție după ce a devenit campion național la 200 m liber: "Nu aveam nicio așteptare!" - Antena Sport

David Popovici a oferit prima reacție după finala probei de 200 m liber de la Campionatul Național de înot de la Otopeni. Sportivul a devenit campion național la această probă, iar, după performanță, a vorbit deschis la interviu.

Campion olimpic la 200 m liber, David Popovici a cucerit și titlul național la această probă, cu un timp excelent: 1:45,07. Urmărește Campionatul Național de înot | Otopeni în AntenaPLAY, pe canalul TVR Sport.

David Popovici a oferit prima reacție după ce a devenit campion național la 200 m liber

După finală, David Popovici a recunoscut că nu a avut nicio așteptare și s-a declarat mulțumit de timpul pe care l-a obținut.

De asemenea, întrebat despre planurile sale, Popovici a transmis faptul că și-a atins deja țintele și că de acum își va seta obiectivele pe parcurs.

„(n.r. Cum este acest timp?) E foarte bun, e foarte aproape de timpul pe care l-am avut la Jocuri. Nu aveam nicio așteptare, dar am înotat cât de repede am putut. Ceea ce am realizat ieri m-a făcut și mai fericit, îmi doream foarte mult să fiu primul din istorie sub 22 de secunde. Această realizare mă bucură foarte tare.