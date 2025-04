David Popovici, o nouă performanţă fantastică! Al doilea timp al anului la 100 de metri liber! - Antena Sport

La Campionatul Naţional de înot David Popovici a luat aurul la 50 de metri liber şi la 200 de metri liber. Popovici mărturisea că performanţa de la 50 de metri liber, atunci când a coborât sub 22 de secunde, terminând cursa cu 21:98, l-a bucurat foarte tare. Proba de 50 de metri liber nu este una în care Popovici concurează în mod obişnuit. Înotătorul român mărturisea că nu se antrenează foarte mult la 50 de metri liber, cursele lui preferate fiind la 100 şi 200 de metri liber.

David Popovici a obţinut în seriile de la 100 de metri liber de la Campionatul Naţional de înot un timp mai bun decât cel cu care s-a clasat pe locul 3 în proba „regină” la Jocurile Olimpice. În finala de la Paris, Popovici a avut 47:49. Performanţa lui Popovici de la 100 de metri liber ne dă mari speranţe pentru Campionatele Mondiale de înot, care se vor desfăşura în vara acestui an, între 11 iulie şi 3 august.

„Acum sunt primul om din istorie sub 22 la 50, sub 47 la sută şi sub 1.43 la 200. Cei mai buni timpi. Asta mi-am propus şi de asta sunt foarte mândru”, declara David Popovici după ce a câştigat finala la 50 de metri liber la Campionatul Naţional de Înot.

În proba de 200 de metri liber, în care e campion olimpic, David Popovici a încheiat finala de la Campionatul Naţional cu timpul 1:45:07, obţinând lejer medalia de aur.

Popovici va mai concura la Campionatul Naţional de înot de la Otopeni în finala de la 200 de metri liber şi în proba de 100 de metri fluture. Cel mai probabil înotătorul român va termina Campionatul Naţional de înot cu 4 medalii de aur.