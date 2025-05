Oraşul Focşani rămâne fără echipe în sezonul 2025/26! Toate sporturile sunt afectate: "Am luat deja decizia" - Antena Sport

Nu mai știm nimic, contracte, anul viitor… Vrem viitor? Cum poate să continue după 9 luni de zile într-un an? Am rămas în continuare pentru că iubim Focșaniul. La noi este chestie de secunde, nu mai este de luni, de săptămâni. Noi suntem eroi, am iubit Focșaniul. Având în vedere că viitorul Focșaniului stă în mâinile dumeavoastră, vă rog, fiți voi eroii Focșaniului!”, a fost discursul vehement al lui Emilian Marocico, potrivit Handbal Mania.