Diana Stiger şi-a setat obiectivele la Campionatele Europene de înot, după ce s-a calificat în finala de 800 m liber: "De ce nu!" - Antena Sport

Stiger a mai declarat că speră să stabilească şi un record naţional, la probele la care va mai participa la Campionatele Europene de înot în bazin scurt. Înotătoarea de 15 ani a dezvăluit şi cum a ajuns să participe la probe de distanţă mai lungă.

„Mă simt foarte bine, sunt foarte fericită pentru rezultatul pe care l-am făcut. Sper ca mâine, în finală, să merg mult mai bine şi să am un rezultat mult mai bun. Am avut câteva ore libere, am reuşit şi să mănânc.

Încă de când eram mică, am văzut că merg mult mai bine la probleme mai lungi. Am început să antrenez partea asta mult mai mult. Nu mă aşteptam să mă calific, pentru că totuşi suntem la Campionatele pentru seniori şi încă sunt junior, de 15 ani. Dar mă bucur foarte tare, m-am simţit foarte bine, cunosc foarte bine bazinul de la Naţionale.

Mă simt foarte bine, sunt foarte onorată că m-am calificat. Mă bucur foarte mult să văd campionii olimpici chiar în faţa ochilor mei, să concurez cu ei.

(N.r. Care este obiectivul tău) Îmi doresc cât mai multe finale, să-mi îmbunătăţesc timpii. Şi de ce nu, sper şi la un record naţional, de care am fost foarte aproape la proba de 400 de m”, a declarat Diana Stiger, într-un interviu pentru AntenaSport.

După sesiunea de zi, la Otopeni va urma sesiunea de seară a Campionatel Europene în bazin scurt. Aceasta va începe de la ora 18:00, live în AntenaPLAY. De la ora 19:04, David Popovici, alături de ştafeta 4×50 m, se va lupta pentru aur în finală. Răzvan Florea are încredere deplină în David Popovici la Campionatele Europene de înot în bazin scurt Răzvan Florea are încredere deplină în David Popovici la Campionatele Europene de înot în bazin scurt 2023. Medaliatul olimpic de la Atena, din 2004, speră ca „Regele Nataţiei” să îi calce pe urme şi să îi depăşească performanţele. După două decenii de aşteptare, David Popovici poate reedita performanţa lui Răzvan Florea. Este aşteptat să urce pe podium la Jocurile Olimpice de la Paris. „Mi se pune foarte des această etichetă, de singur medaliat olimpic (n.r. din România). Aş vrea ca David Popovici în cel mai scurt timp să mă depăşească şi să fim mai mulţi medaliaţi olimpici. Îmi aduc aminte cu deosebită plăcere de perioada în care înotam şi în care mergeam la Jocurile Olimpice. Pot spune, încununarea succesului cu această medalie din 2004 de la Atena. David este un înotător de excepţie, un băiat care a muncit foarte mult, munceşte foarte mult şi sper ca la anul să ne bucure şi să ne încânte cu rezultatele pe care le va obţine la Jocurile Olimpice. Pe lângă el sperăm să calificam şi încă câţiva sportivi şi să avem un lot cât mai numeros„, a declarat Răzvan Florea la AntenaSport.