Drama campionului european care caută o nouă medalie la Campionatele Europene de la Otopeni! Competiţia e în AntenaPLAY - Antena Sport

Francezul a rememorat momentele de coşmar. „Am căzut pe încheietura mâinii și m-am lovit şi la cap, așa că am fost puțin KO. Nu mi-am dat seama că mi-am rupt brațul, m-am ridicat și m-am uitat la corpul meu și am spus ‘Oh, e în regulă’. Apoi am căzut din nou, am leșinat și ulterior am realizat că ceva nu era în regulă. Când mi-am scos geaca și m-am uitat la cot am realizat că era într-un unghi diferit”, a declarat Yohann Ndoye-Brouard pentru len.eu.

Brouard speră să obţină o nouă medalie europeană, a cincea a lui, la Otopeni. Francezul a mărturisit că este fanul compatriotului său Florent Manaudou, care va fi şi el prezent la Otopeni, la Campionatele Europene de Înot în bazin scurt, transmise în AntenaPLAY.

„Îmi amintesc că l-am văzut pe Florent Manaudou câştigând la Jocurile Olimpice, şi după aceea am ajuns să fiu în echipă cu el, ceea ce e grozav”, a mai declarat Brouard pentru sursa citată.

Gemenii Daniel şi Nathan Wiffen vor să scrie istorie la Campionatele Europene de înot în bazin scurt: „Vreau trei medalii de aur”

Gemenii Daniel şi Nathan Wiffen vor să scrie istorie la Campionatele Europene de înot în bazin scurt, ce se vor desfăşura în perioada 5-10 decembrie, live în AntenaPLAY.

Daniel şi Nathan vin la Otopeni cu bagajul deja plin cu medalii, trei de aur, dar şi cu un record mondial. Aceştia au fost în formă şi la British University and College Sport Swimming championships.

Vlad Stancu se va duela cu cei doi la proba de 1500 de metri. Daniel a scos rezultate extrem de importante şi la 400 şi 800 de metri liber, acolo unde de asemenea e prezent şi Stancu. „Am fost surprins de rezultatele mele. Sunt cel care deţine recordul european la 800 de metri şi mă aşteptam să fiu bun la acea probă, numărul unu în lume, dar la 400 de metri liber a fost ca un şoc. Îmi doresc să câştig trei medalii de aur la Otopeni, nu se ştie niciodată. Sincer să fiu, recordul mondial nu este nici el departe", a spus Daniel, citat de len.eu. David Popovici luptă pentru medalii în AntenaPLAY, la Campionatele Europene de înot în bazin scurt 2023 Pentru David Popovici, Campionatele Europene de înot în bazin scurt reprezintă ultimul test important înainte de Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris. „Îmi doresc să fie cât mai mulți spectatori de-ai noștri, să fie mulți spectatori în tribune, dar dacă sunt români mai mulți, atunci atmosfera o să fie mai frumoasă și le putem arăta celor mai buni înotători din Europa ce tribună frumoasă putem să avem și ce spectacol putem să facem", a spus David Popovici. Înainte de Europenele în bazin scurt, David Popovici a participat la Campionatele Naţionale de înot în bazin scurt, care s-au desfăşurat tot la Otopeni. Popovici a făcut show, obţinând aurul la 100, 200 şi 50 de metri liber.