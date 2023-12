Matt Richards, mesaj superb pentru David Popovici după ce a câştigat medalia de aur la 200 de metri liber - Antena Sport

Reclamă

Ne-am întrecut de mai multe ori în acest sezon, eu cu David, şi o vom face din nou în această seară. De câte ori înotăm împreună e distractiv. Azi, eu am terminat primul, dar mâine poate fi diferit. Ăsta este înotul şi eu îmi propun să mă distrez la fiecare cursă.

A fost fantastic până acum, mai am multe de făcut aici. Nu a fost un an perfect, dar a fost un an foarte bun, mai am multe de îmbunătăţit”, a spus Matt Richards, în exclusivitate pentru Antena Sport.

David Popovici, locul 4 la proba de 200 de metri liber, la CE de înot în bazin scurt

David Popovici s-a clasat, sâmbătă, pe locul patru în proba de 200 m liber la Campionatul European de înot în bazin scurt, competiţie găzduită de Otopeni. Popovici a fost cronometrat cu timpul 1:41.52.

Pe primul loc a terminat britanicul Matthew Richards (1:41.01), pe doi s-a clasat tot un britanic, James Guy (1:41.12), iar pe trei s-a clasat Danas Rapsys din Lituania (1:41.15).

David Popovici a câştigat medalia de aur la 200 m liber la ediţia trecută a competiţiei, la Kazan.

Popvici va concura sâmbătă şi în semifinale la 100 m liber. În semifinale este calificat şi Patrick Dinu.