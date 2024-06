Performanţă spectaculoasă a lui David Popovici, la Campionatele Europene! A spulberat recordul din 2024, la 200 de metri liber - Antena Sport

Performanţă spectaculoasă a lui David Popovici, la Campionatele Europene! A spulberat recordul din 2024, la 200 de metri liber David Popovici, la finalul unei probe - Getty Images O performanţă spectaculoasă a lui David Popovici a venit la Campionatele Europene. Sportivul nostru a spulberat precedentul record din 2024, la 200 de metri liber. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ David Popovici a fost una dintre vedetele competiţiei transmise live în AntenaPLAY. Campionul român a câştigat medaliile de aur la probele sale favorite, 100 şi 200 metri liber. Performanţă spectaculoasă a lui David Popovici, la Campionatele Europene! A spulberat recordul din 2024 La proba de 200 metri liber, David Popovici a reuşit în finala cel mai bun timp din 2024. El a câştigat proba în 1:43.13 minute, cu un minut mai rapid decât precedentul record. Cel mai bun timp până la cel al lui Popovici la Belgrad era obţinut de Lukas Martens, 1:44:14, la Campionatele Naţionale ale Germaniei, în luna aprilie. Mai mult, acest 1:43.13 scos de David în finală este al cincilea timp din istorie, după cele ale lui Paul Biedermann (1:42.00 şi 1:42.81), Michael Phelps (1:42.96) şi după cel al său de la Roma 2022 (1:42.97). Reclamă

Reacţia lui David Popovici când a aflat că a înotat timp de 100 m în interiorul recordului mondial al probei de 200 m, la CE

Reacţia lui David Popovici când a aflat că a înotat timp de 100 m în interiorul recordului mondial al probei de 200 m, la Campionatele Europene a venit. Campionul nostru a fost surprins de evoluţia avută live în AntenaPLAY.

David Popovici pleacă de la Belgrad cu două medalii de aur, la probele sale favorite de 100 şi 200 m liber. Dacă la 100 de m a fost la 8 sutimi de recordul mondial, el a înotat prima jumătate a probei de 200 m în interiorul recordului mondial, pe care nu l-a doborât însă.

„Înot la fel cum mă antrenez. Nu a fost nimic special, nu am avut un timp setat. Am înotat cum am putut. Am fost în record timp de 100 de metri? Sună bine, îmi place asta”, a spus Popovici, citat de len.eu.

Popovici a încheiat proba cu titmpul 1:43.13, în timp ce al doilea clasat, Danas Rapsys, din Lituania, a avut 1:45.65 (+2.52). Pe locul trei s-a clasat elveţianul Antonio Djakovic (1:46.32).