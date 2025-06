Jucătorul de care Gigi Becali vrea să scape şi-a găsit echipă! A refuzat două oferte şi pleacă din Liga 1 - Antena Sport

Denis Alibec, dezvăluiri despre revenirea la FCSB

Mai mult, Denis Alibec a vorbit despre înţelegerea pe care o are cu Gigi Becali. Patronul de la FCSB nu îl va mai critica public pe noul atacant al celor de la FCSB. “Ne-am înţeles într-un fel, (n.r. cu Becali) sper să se ţină de cuvânt şi eu să fac meciuri cât mai bune ca să nu aibă de ce să iasă la TV. E important să ai linişte, am o vârstă, depinde doar de mine să îmi fac eu treaba”, a declarat Alibec după meciul cu olandezii de la Almere, conform orangesport.ro.

Mai mult, noul atacant al celor de la FCSB şi-a stabilit obiectivele avute la noua sa echipă, dar şi cine l-a convins să meargă la formaţia campioană.“(n.r. despre revenirea la FCSB) M-am gândit mult, am vorbit şi cu Hagi, am vorbit şi cu cei de aici şi am zis că de ce nu?! E o oportunitate şi pentru mine să joc în Champions League! S-au schimbat multe pentru că noi atunci n-am reuşit să câştigăm campionatul, acum, FCSB e echipa campioană şi lucrurile sunt mult mai puse la punct.

Orice jucător îşi doreşte să joace în Champions. A fost o decizie grea, pentru că am spus că nu voi mai veni. Am vorbit cu persoane apropiate mie şi am decis să revin”, a explicat Alibec.