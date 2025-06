De ce a revenit Denis Alibec la FCSB. Noul atacant al campioanei "dă din casă": Înţelegere cu Gigi Becali - Antena Sport

Denis Alibec rupe tăcerea. După ce a revenit la FCSB cu gol marcat în primul amical al verii, scor 3-2, cu olandezii de la Almere, atacantul a vorbit drespre revenirea la FCSB. Spune că nu a luat această decizie de unul singur. Mai mulţi apropiaţi l-au sfătuit să accepte oferta lui Gigi Becali.

Denis Alibec a revenit cu un singur gând la FCSB. Vrea să ia titlul cu echipa lui Elias Charalambous şi să forţeze calificarea în grupa principală de Champions League.

Denis Alibec, dezvăluiri despre revenirea la FCSB

Mai mult, Denis Alibec a vorbit despre înţelegerea pe care o are cu Gigi Becali. Patronul de la FCSB nu îl va mai critica public pe noul atacant al celor de la FCSB. “Ne-am înţeles într-un fel, (n.r. cu Becali) sper să se ţină de cuvânt şi eu să fac meciuri cât mai bune ca să nu aibă de ce să iasă la TV. E important să ai linişte, am o vârstă, depinde doar de mine să îmi fac eu treaba”, a declarat Alibec după meciul cu olandezii de la Almere, conform orangesport.ro.

Mai mult, noul atacant al celor de la FCSB şi-a stabilit obiectivele avute la noua sa echipă, dar şi cine l-a convins să meargă la formaţia campioană.“(n.r. despre revenirea la FCSB) M-am gândit mult, am vorbit şi cu Hagi, am vorbit şi cu cei de aici şi am zis că de ce nu?! E o oportunitate şi pentru mine să joc în Champions League! S-au schimbat multe pentru că noi atunci n-am reuşit să câştigăm campionatul, acum, FCSB e echipa campioană şi lucrurile sunt mult mai puse la punct.

Orice jucător îşi doreşte să joace în Champions. A fost o decizie grea, pentru că am spus că nu voi mai veni. Am vorbit cu persoane apropiate mie şi am decis să revin”, a explicat Alibec.