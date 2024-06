Strategia lui David Popovici înaintea finalei de 100 de m liber a Campionatelor Europene (19:52, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY) - Antena Sport

Strategia lui David Popovici înaintea finalei de 100 de m liber a Campionatelor Europene David Popovici, înaintea unei probe - Getty Images Strategia lui David Popovici înaintea finalei de 100 de m liber a Campionatelor Europene de Înot a fost dezvăluită chiar de marele campion român. Marea finală e miercuri, de la ora 19:52, în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Popovici a înotat în serii cu un timp de 47:90 şi în semifinale cu 47:82, fiind singurul dintre sportivi care a coborât sub 48 de secunde. David va lupta pentru aur cu Andrej Barna, Nandor, Danas Rapsys sau Kristof Milak. El speră că va atinge cel mai bun timp al său de la Belgrad în finală, asta fiind strategia iniţială. Strategia lui David Popovici înaintea finalei de 100 de m liber a Campionatelor Europene „Strategia a fost de la început să am șansa la trei sute rapide, în loc să mă calific lejer din serii, să înot relativ în în semifinale și de-abia în finală să trag. Încerc să le trag pe toate, să îmbunătățesc puțin câte puțin. La ultimele Europene la care am fost, cele în bazin scurt, eu eram favoritul, de-abia aștept să mă hrănesc și eu din țipetele publicului cum s-au hrănit și ceilalți când au venit la Otopeni Ar fi frumos să înot și mai repede și am încredere că voi înota mai bine, trebuie doar să îmbunătățesc câteva chestii, dar totul cu pași mici”, a spus Popovici, citat de gsp.ro. Reclamă

