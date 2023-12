Vlad Stancu, reacţie genială după ce a obţinut locul 6 în finala de la 1500m liber: "O cursă foarte tare. A fost o nebunie" - Antena Sport

Reclamă

„O cursă foarte tare, mi-a plăcut. Nu am cuvinte. Am înotat cu cei mai buni înotători din lume. Cred că mai sunt 2-3 din afara Europei la nivelul acesta şi sunt foarte fericit. N-am văzut nimic, a fost o nebunie totală. Nu am loc de relaxare nicăieri în cursa asta.

E foarte greu, dar o cursă foarte bine structurată, cred. Aşa sper eu. Încă nu am văzut sprinturile, dar cred că am fost peste aşteptări. De acum începe munca.

Am avut adversari cu 12 ani mai mari decât mine, cu 8 ani, Eu zic că e timpul unei noi generaţii. Suntem nişte copii extraordinari şi să sperăm că vom înota din ce în ce mai rapid”, a declarat Vlad Stancu, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Vlad Stancu va reveni sâmbătă dimineaţă în bazinul de la Otopeni, atunci când va concura în seriile de la 800 de metri liber.

Andrei Ungur a fost glumeţ după calificarea în finala de la 100 de metri spate. El a spus că ar bea o palincă, dar că nu poate fiindcă mâine va înota în finală. „A fost greu, cum să fie. E cum e, dar merge bine. (n.r: Ai pornit un pic mai greu) Aşa îmi place mie, să pornesc un pic mai lin, până simt un pic apa, şi după aia să vin tare peste ei, să nu ştie de unde i-a lovit. Nouă, ardelenilor, ne place să ne jucăm cu focul. Mi-am îmbunătăţit timpul. Sperăm la un 49, la o medalie. Viaţa m-a pregătit mental. Ăştia 25 de ani, mersul cu cortul, statul cu prietenii. Aş bea o palincă, dar nu pot acum, am finală. După finală, să vedem. Mai am o finală la 100 liber. Ai mei fac palincă, au, dar pentru ei. (n.r. Mesajul pentru fani) Mulţumim de susţinere, înseamnă foarte mult pentru noi şi ‘Hai, România!’ (n.r.: Crezi că se va auzi mai mult de tine după aceste Campionate?) Să sperăm că mai mult decât până acum, dar vedem. Timpul va spune tot. (n.r.:Eşti mulţumit de cariera ta şi de ce ai făcut până acum la acest European?): Da, clar”, a spus Andrei Ungur, în exclusivitate pentru AntenaSport, după cursa care i-a adus calificarea în finala la 100 de metri spate de la Campionatele Europene de Înot în bazin scurt. Andrei Ungur a încheiat pe locul al doilea a doua semifinală în proba de 100 de metri spate masculin (50.33), în timp ce Denis Popescu a încheiat pe locul 7 (51.43). Ungur a avut al treilea timp din semifinale şi s-a calificat în finală, în timp ce Popescu a avut al 12-lea timp. Reclamă