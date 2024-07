Angelique Kerber răsuflă ușurată după victoria cu Jaqueline Cristian, de la Jocurile Olimpice: "Rezultatul ar fi putut fi altul!" - Antena Sport

Angelique Kerber răsuflă ușurată după victoria cu Jaqueline Cristian, de la Jocurile Olimpice Angelique Kerber, după ce a învins-o pe Jaqueline Cristian / Profimediaimages Angelique Kerber s-a calificat în turul 3 de la Jocurile Olimpice 2024 și răsuflă ușurată după victoria cu Jaqueline Cristian. Finalista ediției din 2016 a reușit să se impună după un meci dramatic, decis în set decisiv. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Kerber a învins-o pe reprezentanta României cu scorul de 6-4, 3-6, 6-4, după două ore și 16 minute de joc. Fanii nemți au creat o atmosferă infernală în tribune. Angelique Kerber anunță că asta a și fost „cheia” victoriei. Angelique Kerber răsuflă ușurată după victoria cu Jaqueline Cristian „De asta m-am întors, datorită acestei atmosfere. Pentru aceste emoții. Încă o pot face. Trebuie să spun că, fără aceste emoții sau această atmosferă, cine știe, rezultatul ar fi putut fi altul. Dar asta mi-a dat, de fapt, acel stimulent de 2, 3 sau poate 10%„, a declarat Angelique Kerber, potrivit kicker.de. Fostul lider WTA a ținut să afirme că meciul cu românca ar fi putut fi ultimul din cariera ei. Nu a renunțat la decizia de a se retrage imediat după Jocurile Olimpice 2024, chiar dacă au fost scenarii că fanii ar putea să o întoarcă din drum. „Decizia este luată. Știu că pot juca în continuare incredibil de bine, dar la un moment dat trebuie doar să iei decizia. Este incredibil de greu pentru mine și lupt cu emoțiile în fiecare zi„, a mai spus sportiva în vârstă de 36 de ani. Reclamă

În turul următor, Angelique Kerber se va duela cu Leylah Fernandez, ocupanta locului 25 WTA.

Reacţia de mare clasă a româncei Jaqueline Cristian

După victoria superbă din primul cu tur cu Caroline Garcia, Jaqueline Cristian a luptat admirabil cu Angelique Kerber, dar la final s-a recunoscut învinsă. Jaqueline Cristian a avut un discurs de mare clasă după eliminarea de la Jocurile Olimpice 2024.

„Nu ştiu ce a făcut diferenţa. Au fost foarte multe momente importante unde să zicem că am greşit prea mult. Poate că la retur am greşit destul de mult spre deosebire de primul meci. Per total, a fost o luptă mai mult cu sufletul. Ştiam că nu o să cedeze foarte uşor pentru că e ultimul ei turneu şi o să dea tot ce are mai bun. Am încercat să fac tot ce e mai bun, am încercat să fac tot ce e mai bun şi să stau în meci, să fiu pozitiv.

Au fost nişte mingi foarte disputate, poate a fost o chestie de un gram de noroc. A ajutat-o mult publicul. A fost un meci care s-a jucat la limită şi astăzi a fost pentru ea. M-au incomodat un pic condiţiile, dar nu din cauza asta am pierdut. Nici eu nu am fost sută la sută fizic. Chiar dacă am pierdut, o iau ca pe o victorie. Pentru mentalul meu e un câştig. Victoria din primul tur înseamnă enorm de mult. Sunt foarte multe emoţii„, a spus Jaqueline Cristian după ce a pierdut partida cu Angelique Kerber.