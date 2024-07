Reacţia de mare clasă a lui Jaqueline Cristian, după ce a fost eliminată de la jocurile Olimpice: "A fost o luptă cu sufletul" - Antena Sport

Reacţia de mare clasă a lui Jaqueline Cristian, după ce a fost eliminată de la jocurile Olimpice de la Paris. Jaqueline Cristian a pierdut cu Angelique Kerber, scor 4-6, 6-3, 4-6.

După victoria superbă din primul cu tur cu Caroline Garcia, Jaqueline Cristian a luptat admirabil cu Angelique Kerber, dar la final s-a recunoscut învinsă. Jaqueline Cristian a avut un discurs de mare clasă după eliminarea de la Jocurile Olimpice 2024.

Reacţia de mare clasă a lui Jaqueline Cristian, după ce a fost eliminată de la jocurile Olimpice

„Nu ştiu ce a făcut diferenţa. Au fost foarte multe momente importante unde să zicem că am greşit prea mult. Poate că la retur am greşit destul de mult spre deosebire de primul meci. Per total, a fost o luptă mai mult cu sufletul. Ştiam că nu o să cedeze foarte uşor pentru că e ultimul ei turneu şi o să dea tot ce are mai bun. Am încercat să fac tot ce e mai bun, am încercat să fac tot ce e mai bun şi să stau în meci, să fiu pozitiv.

Au fost nişte mingi foarte disputate, poate a fost o chestie de un gram de noroc. A ajutat-o mult publicul. A fost un meci care s-a jucat la limită şi astăzi a fost pentru ea. M-au incomodat un pic condiţiile, dar nu din cauza asta am pierdut. Nici eu nu am fost sută la sută fizic. Chiar dacă am pierdut, o iau ca pe o victorie. Pentru mentalul meu e un câştig. Victoria din primul tur înseamnă enorm de mult. Sunt foarte multe emoţii„, a spus Jaqueline Cristian după ce a pierdut partida cu Angelique Kerber.

Jaqueline Cristian – Angelique Kerber 1-2! Înfrângere dramatică pentru româncă la Jocurile Olimpice 2024

Jaqueline Cristian (26 ani, 61 WTA), care a trecut sâmbătă de Caroline Garcia (Franţa) cu 5-7, 6-3, 6-4, s-a înclinat după două ore şi 16 minute în faţa vicecampioanei olimpice de la Rio.