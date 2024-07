Camelia Potec, înainte de Jocurile Olimpice 2024: "Obiectivul este câştigarea unei medalii şi este realizabil" - Antena Sport

Camelia Potec, înainte de Jocurile Olimpice 2024 Camelia Potec, în bazinul de înot - Profimedia Images Camelia Potec a vorbit înainte de Jocurile Olimpice 2024 despre obiectivul Federaţiei Române de Nataţie legat de evenimentul de la Paris. România îşi propune cel puţin o medalie la Jocurile Olimpice. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Un obiectiv realizabil, dacă ţinem cont că îl aveam în Team România pe David Popovici, unul dintre cei mai buni înotători din istorie. El va evolua la probele de 100 şi 200 m liber, la ambele având şanse la podium. Camelia Potec, înainte de Jocurile Olimpice 2024: „Obiectivul este câştigarea unei medalii şi este realizabil” „Obiectivul este câştigarea unei medalii şi este realizabil. Noi întotdeauna am pus obiective care erau realizabile şi erau normale, să zic aşa. Eu cred că acum, bineînţeles, depinde şi de valoarea sportivilor, dar despre asta vorbim atunci când spunem de sport de performanţă, de progres. Am avut finală acum două ediţii de Jocuri Olimpice, am avut la ultima ediţie un loc patru şi trei finale. Este normal să ne dorim mai mult şi există şi potenţial în cazul lui lui David (Popovici). Acum, bineînţeles, există potenţial la ambele probe, dar ştim cu toţii că Jocurile Olimpice sunt diferite faţă de alte competiţii şi acum nu ştim nici ceilalţi sportivi la ce nivel se află. Important este să fie măcar o medalie. David o să înceapă cu proba de 200 m liber. Este prima probă la care el participă şi eu cred că în ambele probe are şanse. Acum depinde foarte mult şi de adversari şi de forma lor”, a spus Potec, citată de agerpres.ro. Reclamă

România, 3 reprezentanţi la înot la Jocurile Olimpice

Calificarea olimpică la înot s-a făcut pe baza baremurilor, foarte ridicate, şi doar David Popovici (100 şi 200 m liber) şi Vlad Stancu (800 şi 1500 m liber) le-au realizat, în timp ce Rebecca Aimee Diaconescu (200 m liber), vicecampioană europeană de juniori, a primit un loc cotă de universalitate din partea Federaţiei Internaţionale de Nataţie (World Aquatics).

În acest an se împlinesc 20 de ani de la ultimele medalii cucerite de înotul românesc la Jocurile Olimpice, prin Camelia Potec (aur la 200 m liber) şi Răzvan Ionuţ Florea (bronz la 200 m spate), ambele la JO 2004, de la Atena.

Potec, deşi are experienţa unei medalii olimpice de aur, a spus că evită să-i dea sfaturi lui David Popovici: „Eu nu-mi permit în momentul de faţă să dau sfaturi, pentru că sunt mai puţin de două săptămâni până la începerea Jocurilor Olimpice. David, în momentul de faţă, n-are nevoie de sfaturi, are nevoie de linişte, are nevoie să îşi atingă forma sportivă şi bineînţeles că, în ceea ce priveşte experienţa unui sportiv la Jocurile Olimpice, aici sunt foarte liniştită, pentru că David are deja experienţa participării la la Jocurile Olimpice, a fost la la Tokyo şi cu siguranţă că abordarea pe care o va avea va fi una profesionistă. Va fi una în care se va duce acolo cu un obiectiv clar, iar potenţialul pe care îl are de a înota foarte repede este unul extrem de mare”.

