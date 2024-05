Carlos Alcaraz visează să joace la dublu cu Rafael Nadal, la Jocurile Olimpice: "Dacă totul decurge bine, vom juca!" - Antena Sport

Întrebat dacă a discutat cu Nadal despre visul lor comun de a juca împreună la dublu la Jocurile Olimpice din 2024, Alcaraz a răspuns: „Am vorbit puţin despre asta. Aşa cum am spus mai devreme, dacă totul merge bine, vom juca la dublu la Olimpiada de la Paris. Dar până atunci au mai rămas multe săptămâni”.

„Ne-am gândit că ar fi grozav dacă am juca mai întâi un turneu împreună. Dar va fi dificil”, a adăugat numărul trei mondial. „Pe zgură, următoarele turnee sunt cele de la Roma şi Roland Garros, două turnee cu adevărat importante pentru noi la simplu şi, pentru că nu suntem în cea mai bună condiţie fizică, va fi dificil să jucăm (împreună) la un turneu până la Jocurile Olimpice”, a mai spus Alcaraz, citat de agerpres.ro.

Turneele olimpice de tenis din cadrul JO 2024 se vor disputa la Roland Garros, pe zgura pe care Nadal a triumfat de 14 ori.

Moment emoţionant la Madrid! Rafael Nadal şi-a luat adio de la turneu

A fost un moment emoţionant la Madrid, unde Rafael Nadal şi-a luat adio de la turneul de 1000 de puncte ATP. Campionul iberic a fost eliminat în optimile competiţiei, de către Jiri Lehecka, însă a fost aplaudat la scenă deschisă de către publicul iberic, la ultima sa apariţie la Caja Majica.

„A fost o seară emoţionantă. Am putut să-mi iau rămas bun aici, pe teren şi în plus cu un nivel de joc destul de decent. Este o amintire de neuitat, de neşters. Nu ştiu dacă a fost ultima oară când am jucat în Spania, e foarte probabil, nu mi-am pus întrebarea. Dar dacă a fost ultima oară când am jucat în ţara mea, este o amintire grozavă. S-a încheiat aici, la Madrid, dar drumul meu cu racheta în mână nu s-a terminat. Poate că acum nu este momentul să eliberez toate emoţiile pe care le ţin în interiorul meu. Nu vreau să renunţ încă la toată această adrenalină”, a declarat Nadal după meci, citat de agerpres.ro.

De asemenea, Rafael Nadal l-a menţionat şi pe Ion Ţiriac în discursul său de rămas bun. Miliardarul român este directorul turneului de la Madrid. „Vreau să-i mulțumesc lui Feli (n.r – Feliciano Lopez), lui Ion Țiriac, tuturor celor au făcut posibilă desfășurarea acestui turneu. E un mediu plăcut, de care și următoarele generații se vor bucura, cu siguranță. Voi mulțumi familiei și echipei atunci când mă voi retrage. Dar deocmadată continui”, a mai spus Nadal.

