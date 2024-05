Moment emoţionant la Madrid! Rafael Nadal şi-a luat adio de la turneu şi l-a menţionat pe Ion Ţiriac în discursul de rămas-bun - Antena Sport

Campionul iberic a disputat cu această ocazie ultimul său meci la turneul din capitala Spaniei, la finalul căruia a fost ovaţionat de publicul prezent în tribune.

„A fost o seară emoţionantă. Am putut să-mi iau rămas bun aici, pe teren şi în plus cu un nivel de joc destul de decent. Este o amintire de neuitat, de neşters. Nu ştiu dacă a fost ultima oară când am jucat în Spania, e foarte probabil, nu mi-am pus întrebarea. Dar dacă a fost ultima oară când am jucat în ţara mea, este o amintire grozavă. S-a încheiat aici, la Madrid, dar drumul meu cu racheta în mână nu s-a terminat. Poate că acum nu este momentul să eliberez toate emoţiile pe care le ţin în interiorul meu. Nu vreau să renunţ încă la toată această adrenalină”, a declarat Nadal după meci, citat de agerpres.ro.

De asemenea, Rafael Nadal l-a menţionat şi pe Ion Ţiriac în discursul său de rămas bun. Miliardarul român este directorul turneului de la Madrid.

„Vreau să-i mulțumesc lui Feli (n.r – Feliciano Lopez), lui Ion Țiriac, tuturor celor au făcut posibilă desfășurarea acestui turneu. E un mediu plăcut, de care și următoarele generații se vor bucura, cu siguranță. Voi mulțumi familiei și echipei atunci când mă voi retrage. Dar deocmadată continui”, a mai spus Nadal.

Spaniolul a subliniat totodată că „speră” să poată participa în continuare la turneul de la Roma (8-19 mai), având în vizor marile sale obiective din acest sezon: turneul de Mare Şlem de la Roland Garros, pe care l-a câştigat de 14 ori, şi Jocurile Olimpice de la Paris.

Carlos Alcaraz, discurs superb despre Rafael Nadal Carlos Alcaraz a ţinut un discurs superb despre Rafael Nadal, la Madrid. Înaintea turneului, deţinătorul a 22 de titluri de Grand Slam a susţinut o conferinţă de presă care a ridicat mari semne de întrebare legate de viitorul său. „Nimeni nu vrea să-şi imagineze circuitul fără Rafa” Nadal, a afirmat, vineri la Madrid, noul star al tenisului spaniol Carlos Alcaraz, referindu-se la finalul iminent al carierei deţinătorului a 22 de titluri de Mare Şlem, informează AFP, potrivit agerpres.ro. „Nu vreau să-mi imaginez încă. Ca fan al lui Rafa, ca orice fan al tenisului, nimeni nu vrea să-şi imagineze circuitul fără Rafa. Personal, eu vreau să profit la maximum de Rafa, de fiecare dată când intră pe teren, de fiecare dată când joacă”, a declarat tânărul jucător spaniol, dublu laureat de Mare Şlem, în vârstă de 20 de ani. „Eu ştiu ce vrea, ştiu ce îşi doreşte, iar pentru acest lucru el munceşte zi de zi pentru a se simţi competitiv, pentru a putea intra pe teren şi a încerca să câştige, iar de câte ori voi putea, eu voi fi acolo pentru a profita de tenisul său cât de mult posibil”, a adăugat el.

