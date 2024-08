Franța e prima finalistă a probei de baschet masculin de la Jocurile Olimpice! Final dramatic în semifinala cu Germania - Antena Sport

În vârstă de 25 de ani, sportiva a lovit trambulina și a ratat complet săritura de 3 metri. Juriul de la Paris a luat o decizie uluitoare și i-a oferit acesteia nota 0.0!

După săritură, Alison Gibson a ieșit din bazin plângând. Ulterior, aceasta a dezvăluit că s-a lovit serios, după ce a lovit trambulina.

”M-am lovit cu piciorul de trambulină. Am lovituri la picior, am și o mare vânătaie pe călcâi, dar am fost hotărâtă să merg mai departe”, a spus Alison, citată de mundodeportivo.com.

Chiar dacă a primit nota zero, Alison a continuat apoi concursul, iar la următoarele sărituri a primit note de 49.50, 68.20 și 58.50. Chiar și așa, Alison Gibson s-a clasat pe ultimul loc al probei, cu numărul 28.