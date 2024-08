Caz incredibil la Jocurile Olimpice! O sportivă din SUA a primit nota ZERO la Paris! Ce s-a întâmplat la proba de sărituri în apă - Antena Sport

Caz incredibil la Jocurile Olimpice! Alison Gibson, din Statele Unite ale Americii, a primit nota zero la proba de sărituri în apă de la Paris.

În vârstă de 25 de ani, sportiva a lovit trambulina și a ratat complet săritura de 3 metri. Juriul de la Paris a luat o decizie uluitoare și i-a oferit acesteia nota 0.0!

După săritură, Alison Gibson a ieșit din bazin plângând. Ulterior, aceasta a dezvăluit că s-a lovit serios, după ce a lovit trambulina.

”M-am lovit cu piciorul de trambulină. Am lovituri la picior, am și o mare vânătaie pe călcâi, dar am fost hotărâtă să merg mai departe”, a spus Alison, citată de mundodeportivo.com.