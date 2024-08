Jordan Chiles s-a prăbuşit emoţional după ce i-a fost luată medalia de bronz: "La durerea mare se adaugă și atacurile rasiste" - Antena Sport

Jordan Chiles s-a prăbuşit emoţional după ce i-a fost luată medalia de bronz. Gimnasta americană a postat un lung mesaj pe contul de X (fostul Twitter).

Jordan Chiles a spus că se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade din viaţa ei. Ea a promis că va lupta până la capăt pentru a i se face dreptate.

Jordan Chiles s-a prăbuşit emoţional după ce i-a fost luată medalia de bronz: „La durerea mare se adaugă și atacurile rasiste”

„Sunt copleșită de iubirea pe care am primit-o în ultimele zile. Sunt recunoscătoare familie mele, coechipierilor, antrenorilor, fanilor, USAG și USOPC pentru suportul acordat în această perioadă dificilă. În timp ce îmi celebram reușitele de la Jocurile Olimpice, am primit vestea că medalia mea de bronz mi-a fost luată. Am avut încredere în apelul făcut de USAG care au oferit dovezi concludente că scorul meu a fost regulamentar.

Nu am cuvinte. Decizie se simte injustă și vine ca o lovitură puternică, nu doar pentru mine, ci și pentru care mi-a celebrat călătorie. La durerea mare se adaugă și atacurile rasiste de pe social media care sunt greșite și extrem de dureroase. Mi-am pus sufletul în acest sport și sunt foarte mândră să îmi reprezint țara.

Valorile mele de a concura cu integritate, căutând excelența, valorile sportive și regulile nu se vor clătina niciodată. Sunt mândră că am susținut pe toată lumea indiferent de echipă sau țară. Să găsesc bucurie a fost un schimb cultural și mă bucur că și alți au abordat asta. Simt că am dat tuturor voie să fie autentici și cine vor să fie.