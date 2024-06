Kylian Mbappe nu merge la Jocurile Olimpice de la Paris! Thierry Henry: "Nu am mai primit atâtea refuzuri din facultate" - Antena Sport

La o zi după ce a câștigat finala UEFA Champions League, Real Madrid este pe punctul de dezvălui și marea lovitură a verii de pe piața transferurilor. Kylian Mbappe, atacantul de 25 de ani care este cotat la 180 de milioane de euro, va ajunge sub comanda lui Carlo Ancelotti.

„Kylian Mbappe la Real Madrid, HERE WE GO! Toate documentele au fost semnate și s-a încheiat.

Real Madrid este pe punctul de a anunța transferul lui Real Madrid săptămâna viitoare, după câștigarea Champions League. Mbappe a luat decizia încă din februarie. Acum poate fi considerat deja noul jucător al Realului„, a transmis cunoscutul specialist în materie de transferuri pe contul său de Twitter.