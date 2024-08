Marian Enache şi Andrei Cornea au spus care e secretul medaliei de aur cucerite la Jocurile Olimpice: "Asta ne-a adus aici" - Antena Sport

Marian Enache şi Andrei Cornea au spus care e secretul medaliei de aur cucerite la Jocurile Olimpice! Marian Enache a dezvăluit că antrenamentele intense stau în spatele aurului uriaş pe care l-au obţinut în proba de dublu vâsle de la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris.

Marian Enache şi Andrei Cornea au plâns după ce au adus a doua medalie de aur pentru România la Jocurile Olimpice! Prima a fost cucerită de David Popovici, în proba de 200 de metri liber.

Marian Enache şi Andrei Cornea au spus care e secretul medaliei de aur cucerite la Jocurile Olimpice: „Asta ne-a adus aici”

„Suntem foarte bucuroşi pentru ceea ce am putut realiza aici la Paris. Am plecat tot timpul cu mentalitatea de a câştiga şi că vom reuşi, indiferent de condiţii şi presiuni care se pun pe noi. Ceea ce am făcut la antrenamente ne-a adus aici”, a spus Marian Enache la Casa României de la Paris.

Andrei Sebastian Cornea a mărturisit că nu i-a trecut adrenalina după ce el şi Marian Enache au adus un nou aur pentru România la JO 2024 Paris.