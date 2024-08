Mihai Chiruță a câștigat finala B la canotaj, simplu vâsle masculin, la Jocurile Olimpice de la Paris! - Antena Sport

Mihai Chiruță a câștigat finala B la canotaj, simplu vâsle masculin, la Jocurile Olimpice de la Paris! Profimedia Canotorul român Mihai Chiruţă a câştigat finala B a probei masculine de simplu vâsle masculin, sâmbătă, la Jocurile Olimpice de la Paris, după un final pasionant. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Vezi Jocurile Olimpice de la Paris în AntenaPLAY pe canalele TVR*. Cu AntenaPLAY ai acces la canalele must carry, posturile Antena, dar și canale exclusive. Peste 70 de canale sunt disponibile acum. (*program retransmis în temeiul Legii audiovizualului). Mihai Chiruță a câștigat finala B la canotaj, simplu vâsle masculin, la Jocurile Olimpice de la Paris! Chiruţă, care la 1.500 de metri era la 7-8 metri în spatele danezului Sverri Nielsen, a declanşat atacul pe ultimele sute de metri şi a reuşit să treacă linia de sosire în faţa acestuia, la fotografie. Ambii canotori au fost înregistraţi cu acelaşi timp, 6 min 44 sec 83/100, dar victoria a aparţinut românului, notează agerpres.ro. Chiruţă, care a avut un timp mai bun cu circa 8 secunde faţă de semifinală, a ocupat astfel locul 7 în clasamentul final al probei. Chiruţă (25 ani) a participat la prima sa ediţia a Jocurilor Olimpice. Reclamă

Reclamă 4

România nu are nicio medalie olimpică în această probă la masculin, dar la feminin Sanda Urichianu Toma (1980), Valeria Răcilă (1984) şi Elisabeta Lipă (1992) au cucerit aurul.

Elisabeta Lipă, în culmea fericirii după medaliile obţinute la canotaj: „Agonie şi extaz! Îmi antrenează inima”

Preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Sport, Elisabeta Lipă, a declarat, că finalele de la canotaj de la Jocurile Olimpice, în care România a cucerit două medalii olimpice, una de aur şi una de argint, au făcut-o să treacă de la agonie la extaz.

„Agonie şi extaz, asta am trăit eu azi. Dar nu este prima dată, sportivii îmi antrenează inima, de aia am atâta rezistenţă, că nu mă lasă să obosesc. Dar este o zi foarte fericită. Sigur canotajul va mai aduce medalii, au muncit prea mult, prea frumos, s-au sacrificat prea mult. Sacrificiul a fost enorm pentru pregătirea Jocurilor Olimpice. Să ai jumătate de zi liberă pe săptămână, un an de zile, este greu. Dar atunci când ştii ce vrei, nimic nu este greu”, a declarat Lipă, potrivit agerpres.ro.

Reclamă

Ea se aştepta ca echipajul de dublu vâsle masculin, format din Andrei Cornea şi Marian Enache, să câştige aurul olimpic. „Mă aşteptam la aurul băieţilor, eu i-am întrebat înainte de a veni aici la Jocurile Olimpice, dacă îşi imaginează cam unde îi văd eu la Jocurile Olimpice şi au spus ‘Da, pe cea mai înaltă treaptă a podiumului’. Şi mi-au promis: ‘Doamnă, vom face tot ce depinde de noi să nu vă dezamăgim’. Şi astăzi nu m-au dezamăgit”, a afirmat preşedinta ANS.