Team Romania la Jocurile Olimpice 2024 – ziua 8 | Toți ochii pe canotaj! Amăistroaie luptă pentru sferturi la tir cu arcul - Antena Sport

De la ora 21:20, Elena Taloș se va lupta pentru o medalie în finala probei de triplu salt feminin.

Ziua a 8-a a României, de la Jocurile Olimpice, se va încheia cu duelul de polo pe apă masculin cu Italia, din Grupa A. Partida va începe de la ora 22:05.

Canotaj

11:06 – Mihai Chiruță – Finala B (simplu vâsle masculin)

11:50 – Opt rame feminin, finala A

12:10 – Opt rame cu cârmaci masculin, finala A

Tir cu Arcul

12:01 – Mădălina Amăistroaie – Nam Su-Hyeon

Natație

12:48 – Vlad Stancu, 1500m liber

Yachting

13:05 – Ebru Bolat, cursa 4 la clasa dinghy feminin

14:13 – Ebru Bolat, cursa 5 la clasa dinghy feminin

15:21 – Ebru Bolat, cursa 6 la clasa dinghy feminin

Atletism

21:20 – Elena Taloș, finala probei de triplusalt feminin

Polo pe apă

22:05: România – Italia

Elisabeta Lipă, în culmea fericirii după medaliile obţinute la canotaj: „Agonie şi extaz! Îmi antrenează inima”

Preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Sport, Elisabeta Lipă, a declarat, pentru AGERPRES, că finalele de la canotaj de la Jocurile Olimpice, în care România a cucerit două medalii olimpice, una de aur şi una de argint, au făcut-o să treacă de la agonie la extaz.

„Ziua de azi? Agonie şi extaz, asta am trăit eu azi. Dar nu este prima dată, sportivii îmi antrenează inima, de aia am atâta rezistenţă, că nu mă lasă să obosesc. Dar este o zi foarte fericită. Sigur canotajul va mai aduce medalii, au muncit prea mult, prea frumos, s-au sacrificat prea mult. Sacrificiul a fost enorm pentru pregătirea Jocurilor Olimpice. Să ai jumătate de zi liberă pe săptămână, un an de zile, este greu. Dar atunci când ştii ce vrei, nimic nu este greu”, a declarat Lipă, potrivit agerpres.ro.

Ea se aştepta ca echipajul de dublu vâsle masculin, format din Andrei Cornea şi Marian Enache, să câştige aurul olimpic.

„Mă aşteptam la aurul băieţilor, eu i-am întrebat înainte de a veni aici la Jocurile Olimpice, dacă îşi imaginează cam unde îi văd eu la Jocurile Olimpice şi au spus ‘Da, pe cea mai înaltă treaptă a podiumului’. Şi mi-au promis: ‘Doamnă, vom face tot ce depinde de noi să nu vă dezamăgim’. Şi astăzi nu m-au dezamăgit”, a afirmat preşedinta ANS.

În ceea ce le priveşte pe Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş, medaliate cu argint la dublu vâsle feminin, Elisabeta Lipă a spus că e ferm convinsă că sportivele îşi vor lua revanşa în finala de sâmbătă de la 8+1.