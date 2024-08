Nadia Comăneci a făcut anunţul, după ce a luptat pentru bronzul de la sol: "Se va revizui"! Mesaj către Sabrina: "Ea are medalie" - Antena Sport

Nadia Comăneci a făcut anunţul, după ce a luptat pentru bronzul de la sol: "Se va revizui" Nadia Comăneci / AntenaSport Nadia Comăneci a făcut anunţul, după ce a luptat pentru bronzul de la sol! Fosta gimnastă de 10 a României a transmis că exerciţiul Sabrinei Maneca Voinea de la sol va fi revizuit. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Nadia Comăneci nu a putut anticipa ce se va întâmpla. E convinsă însă că medalia de bronz a americancei Jordan Chiles nu va fi retrasă. Speranţele sunt acum ca Sabrina să primească şi ea o medalie de bronz. Nadia Comăneci a făcut anunţul, după ce a luptat pentru bronzul de la sol: „Se va revizui”! Mesaj către Sabrina: „Ea are medalie” Nadia Comăneci a subliniat că, pentru ea, Sabrina „are o medalie”. Nadia Comăneci şi-a manifestat susţinerea şi pentru Ana Maria Bărbosu, care a avut medalia de bronz pentru circa un minut, până la aprobarea contestaţiei americancei Jordan Chiles. Sabrina Maneca Voinea a contestat şi ea nota de 13.700, exact cât a Anei Maria Bărbosu, dar contestaţia ei a fost respinsă. „(n.r: Ce ne ziceţi despre cazul Sabrinei? Se va face dreptate pentru ea?) Cred că este pentru prima dată când se cere revizuirea unui exerciţiu după ce s-a terminat Olimpiada la gimnastică. Totul trebuie să se întâmple în locul de concurs, nu după. Noroc că am primit ceva video de la NBC, unde se vede clar că ieşirea afară nu a fost ieşire afară. Reclamă

Din ce am înţeles, arbitrele de linie au o cameră de sus. De sus nu se vede detaliul de atingere sau neatingere.

Asta a fost puţin cu semnul întrebării. Toată lumea care a primit aceste video-uri, şi preşedintele FIG, încearcă să vadă această revizuire a solului.

„S-au făcut valuri, lumea este curioasă şi are nevoie de răspunsuri”

Nu ştiu ce se va întâmpla, dar s-au făcut valuri, lumea este curioasă şi are nevoie de răspunsuri şi de tehnicalitatea care s-a folosit de s-a făcut această deducţie de o zecime, cu care, bineînţeles, ea urca pe locul 3.

(n.r: Şi dumneavoastră aţi făcut valuri, şi domnul Covaliu, aţi reuşit să umblaţi pe toate fronturile) Eu am făcut valuri pentru că îmi pasă de fete. Să dăm toate steagurile la o parte şi să ne gândim că fetele sunt nişte adolescente, care au muncit foarte mult. Trebuie să fie o claritate pentru fată, ea trebuie să ştie dacă a ieşit sau nu afară. Am vorbit (n.r.: cu preşedintele FIG), am trimis video-ul, s-a întâlnit şi domnul Covaliu cu el, mi-a scris că aceşti copii, aceşti gimnaşti şi gimnaste sunt copiii lui, că va face tot ce este posibil. I-am mulţumit, mi-a zis ‘Nu-mi mulţumi, asta e treaba mea’. „Trebuie să avem un răspuns, se va revizui acest video” (n.r.: Credeţi că vom avea un răspuns în aceste zile?) Trebuie să avem un răspuns, într-un fel sau altul. E greu de spus, nu ştiu exact ce se va întâmpla. Se va revizui acest video, probabil arbitrele sunt acolo, nu pot să îmi dau seama ce se întâmplă. Atunci e multă pace, înţeleg că acasă este nebunie. Toată lumea aşteaptă un răspuns. Claritate, legată de ce s-a întâmplat. (n.r.: despre un eventual recurs la TAS) Nu ştiu exact ce se va întâmpla. De luat medalia de la cealaltă, nu se va întâmpla aşa ceva. Îţi trebuie o claritate, dacă s-a luat medalia incorect. Şi după aceea se decide mai departe ce se va întâmpla. Fiind primul caz nu ştie nimeni ce se va întâmpla. Valuri s-au făcut, dar nu ca să arăţi cu degetul către cineva, ci pentru că este nevoie de dreptate pentru fetele noastre. Merită, pentru această muncă pe care au depus-o. (n.r.: Se mai găseşte o medalie de bronz, să îi dăm şi Sabrinei?) De făcut, se pot face. Mă gândesc că s-au făcut în plus. „În sufletul nostru Sabrina are medalie” În sufletul nostru ea are medalie. Vom vedea ce se va întâmpla. Am vorbit cu ea, mi-a spus că are sufletul întunecat.

(n.r.: Mama ei a anunţat că vrea retragerea, atât a ei, cât şi a Sabrinei) Este un anunţ de supărare, de decizie imediată. Are nevoie de o pauză să îşi limpezească mintea şi să simtă dragostea celor de acasă. şi nu numai de acasă, ci în toată lumea. dacă noi primeam întrebări de la NBC, primeam întrebări de peste tot.

Am luptat, am mers în spate, am alergat, am mers la şefa de brigadă. ‘Vreau să ştiu, pentru că pe mine mă întreabă presa şi vreau să spun ce este adevărat. Vreau să văd fotografia cu călcâiul afară’. N-am văzut nimic deocamdată. Noroc cu video-ul respectiv, de la NBC, că altfel nu are nimeni acel unghi cu călcâiul. Nu este în afară, nu pot să îmi imaginez că a fost în altă parte.

(n.r: S-ar putea modifica nişte lucruri şi la gimnastică, VAR?) La asta m-am gândit şi eu. Ca la tenis. Cum pui piciorul afară, cum se aprinde ceva. Atunci nu mai ai nevoie să stea cineva cu steagul, să îl ridice sau să nu îl ridice.

(n.r.: Aţi ridicat şi această problemă?) N-am ridicat această problemă. Nu e importantă acum problema asta. Dar probabil, vizavi de ce s-a întâmplat, se vor gândi la o altă soluţie de a face ceva automatic referitor la linia de la covor.

„S-a văzut această greşeală care nu e greşeală”

Pentru mine Sabrina are deja medalie, nu mai e nevoie să i se pună la gât. S-a văzut această greşeală care n-a fost greşeală. Toată lumea aşteaptă să vadă ce s-a întâmplat.

Ana a avut o umilinţă îngrozitoare. S-a supărat enorm, a plâns. Îmi imaginez prin ce a trecut. Sunt copii de sub 18 ani, vorbim de tabu-ul cu sănătatea mintală. Nu cred că este nevoie să existe o presiune de acest gen în generaţia de astăzi.

(n.r: Vor avea nevoie de un psiholog?) Vor avea nevoie de dragostea celor din jur, de dragostea familiei şi de dragostea mea, pe care o au deja”, a declarat Nadia Comăneci.

Exerciţiul Sabrinei Voinea de la sol ar urma să fie reanalizat! Mesajul preşedintelui FIG către Nadia Comăneci

Exerciţiul Sabrinei Voinea de la sol ar urma să fie reanalizat, după ce românca a încheiat pe locul 5, la egalitate de puncte cu Ana Bărbosu, în finala la sol de la Jocurile Olimpice 2024.

Finala de la sol a produs o controversă uriaşă, după ce gimnasta de 17 ani a fost depunctată cu o zecime. Arbitrii au considerat că românca a păşit în afara covorului, în timpul exerciţiul, chiar dacă mama şi antrenoarea sa, Camelia Voinea, a prezentat imagini care îi contrazic pe arbitri.

COSR a înaintat o scrisoare către Federaţia Internaţională de Gimnastică. De asemenea, Nadia Comăneci a trimis mai multe solicitări către Morinari Watanabe, preşedintele forului internaţional, iar acestea ar fi avut succes.

Potrivit euronews.ro, Morinari Watanabe i-ar fi transmis Nadiei Comăneci că exerciţiul Sabrinei Voinea urmează să fie reanalizat. Există astfel posibilitatea ca gimnasta de 17 ani să se aleagă cu medalia de bronz, dacă se dovedeşte că penalizarea arbitrilor a fost pentru o eventuală ieşire de pe covor a sportivei din România.

Cu toate acestea, nu se cunosc toate aspectele luate în considerare de arbitri atunci când au decis depunctarea Sabrinei Voinea.