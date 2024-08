Povestea uriaşă a Mihaelei Cambei: a prins putere de mică, în gospodăria de la ţară! Acum şi-a împlinit marele vis - Antena Sport

Povestea uriaşă a Mihaelei Cambei, halterofila care a cucerit argintul la Jocurile Olimpice 2024, începe la 9 ani. După ce a copilărit la ţară, într-un sat din Bacău, unde nu s-a ferit de muncă, ea a fost selectată la şcoală.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Într-un intreviu acordat Antena Sport, pe 1 decembrie 2023, frumoasa cu braţe de fier susţinea de atunci că şi-a tatuaj cercurile olimpice pentru că cel mai mare vis al ei este o medalie olimpică. Şi aceasta a venit chiar miercuri, după o evoluţia uriaşă.

Povestea uriaşă a Mihaelei Cambei, halterofila care a cucerit argintul la Jocurile Olimpice 2024

„Visul meu este să iau medalie la Jocurile Olimpice de la Paris. Sunt o fată simplă, o fată de la ţară, o fată cu sufletul bun, muncitoare şi cu multe vise. Nu eu am ales sportul, sportul m-a ales pe mine, pentru că am fost selectată de la şcoală.

De câte ori îmi cânta imnul nu pot explica în cuvinte ceea ce simt. Te simţi mult mai puternică decât oricând, uiţi de dureri sau accidentări. Uiţi de toate durerile prin care ai trecut în sală”, spunea în urmă cu jumătate de an Mihaela, pentru Antena Sport.

Cine este Mihaela Cambei, halterofila de argint a României la Jocurile Olimpice 2024

Mihaela Valentina Cambei, campioană europeană en-titre, a reuşit o performanţă extraordinară, miercuri seară, la Jocurile Olimpice de la Paris, când a câştigat argintul la haltere, la categoria 49 kilograme. Mihaela are un tatuaj pe gât – Be Brave (Fii curajoasă), iar pe braţul drept are tatuate cercurile olimpice.