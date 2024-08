România a depăşit performanţele de la Rio 2016 şi Tokyo 2020! Delegaţia tricoloră mai poate cuceri medalii la Paris - Antena Sport

Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel, reacţii superbe după medalia de argint cucerită la Jocurile Olimpice

Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel au avut o revenire formidabilă în finală, pentru a reuşi să cucerească medalia de argint. Finalul a fost unul extrem de strâns, iar în cele din urmă româncele au devenit vicecampioane olimpice la proba de dublu rame feminin.

„Mai respirăm. Ne bucurăm de această ceremonie pentru amândouă este prima medalie olimpică. Ne lipsea. Am concurat la atât de multe campionate mondiale, europene, o singură dată la Jocurile Olimpice și este a doua oară și se lasă cu medalie. Suntem în culmea fericirii”, a declarat Ioana Vrînceanu, conform sport.tvr.ro.

„Suntem fericite că am fost al doilea echipaj care a urcat pe podium. Ne concentrăm pentru ce urmează mâine. Olanda este o echipă puternică și noi am fost foarte puternice, ne bucurăm de acest rezultat. Nu pot să exprim în cuvinte. Mă bucur că am făcut o ultimă cursă cu Ioana și că am încheiat-o cu bine”, a declarat şi Roxana Anghel, conform aceleiaşi surse citate mai sus.